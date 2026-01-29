fermer
Samsung Galaxy Wide Fold : Le futur pliable 4:3 « officialisé » pour le second semestre 2026

À un mois (si l’on en croit les rumeurs) de l’annonce de la gamme Galaxy S26, Samsung vient de lâcher un indice autrement plus stratégique : un « nouveau produit pliable » arrivera au second semestre 2026.

Ce n’est pas une fuite d’accessoiriste ou un rendu CAD. C’est une phrase glissée pendant l’appel aux résultats — et c’est précisément ce qui la rend intéressante.

Ce que Samsung a réellement dit : un pliable « plus compétitif » après le Galaxy S26

Lors de son appel aux financements pour le Q4 2025, Samsung a expliqué vouloir soutenir la croissance 2026 via les ventes de smartphones pliables, puis lancer « un nouveau produit pliable » avec une compétitivité renforcée au second semestre 2026. Plusieurs médias ont repris ce passage comme une confirmation officielle qu’un modèle inédit est en préparation.

Le timing est important : Samsung place ce lancement après la vague de la série Galaxy S26 (Q1) et en parallèle de sa traditionnelle fenêtre de lancement de la série de smartphones pliables (fin d’été/automne). Autrement dit, on parle d’un produit pensé pour muscler le portfolio, pas d’une simple refonte.

Pourquoi tout le monde pense au « Galaxy Wide Fold »

Ce « nouveau pliable » colle presque parfaitement au profil du Galaxy Wide Fold, une rumeur déjà documentée ces dernières semaines. Le concept : un Galaxy Fold au format plus « tablette », plus court et plus large, en 4:3, façon passeport.

Les spécifications qui reviennent le plus souvent laissent entendre que ce smartphone pliable aura un écran pliable de 7,6 pouces au ratio 4:3, un écran externe de 5,4 pouces et un positionnement frontal face à l’iPhone Fold attendu en 2026 (lui aussi décrit comme 4:3).

Ce n’est pas anodin : Samsung semble anticiper une nouvelle bataille non pas sur « qui a le plus grand écran », mais sur l’écran le plus utile (lecture, documents, retouche, productivité).

Samsung élargit déjà sa gamme avec le TriFold à 2 899 dollars

Samsung a récemment ouvert une autre branche de sa gamme pliable : le Galaxy Z TriFold. Cette information change la lecture : Samsung ne « teste » plus le pliable, elle segmente. TriFold pour l’ultra-premium vitrine, Z Fold/Flip pour le mainstream premium… et potentiellement le Galaxy Wide Fold pour un usage tablette plus rationnel (et peut-être plus vendable).

Samsung Mobile Galaxy Z TriFold Next in Mobile Evolution main1

La formule de Samsung — « compétitivité renforcée » — mérite d’être traduite. En 2026, « compétitif » sur un pliable, ça peut vouloir dire trois choses :

  1. Format : le 4:3 est un argument d’usage. Il rend la surface plus exploitable qu’un écran très allongé, même si cela implique parfois des bandes noires en vidéo.
  2. Prix : après un TriFold à 2 899 dollars, Samsung a tout intérêt à proposer un nouveau pliable moins « élitiste », ou au moins plus justifiable.
  3. Positionnement anti-Apple : le Wide Fold ressemble à un produit conçu pour être comparé phrase par phrase à l’iPhone Fold. Même ratio, tailles proches, même promesse « tablette dans la poche ».

En clair : Samsung prépare probablement un pliable qui ne cherche pas seulement à impressionner, mais à gagner un comparatif.

Mais une chose est nette : après l’aveu public d’un « nouveau pliable » en 2026, le Galaxy Wide Fold n’est plus une rumeur « folklorique ». C’est une hypothèse de roadmap.

 

