DJI Avata 360 : le futur drone FPV à 499 euros qui veut démocratiser la vidéo 360 arrive

DJI pourrait bientôt remettre un coup de pression sur le FPV — mais avec une approche plus grand public que d’habitude. D’après une série de fuites attribuées au leaker Jasper Ellens, la prochaine itération du Avata (souvent appelée DJI Avata 360) viserait un objectif simple : rendre la capture aérienne 360° plus accessible, en cassant le ticket d’entrée et en rendant les consommables moins douloureux.

Un FPV à 360° « abordable » : 499 euros en drone seul, et des pièces remplaçables

Le point qui fait lever un sourcil : un prix de départ autour de 499 euros pour le « drone seulement » — donc potentiellement sous le Avata 2 dans certaines régions. La fuite s’accompagne d’éléments très concrets : le Avata 360 serait compatible avec des lentilles remplaçables, vendues par pack de deux autour de 50 €, avec un système type « visser/dévisser » pensé pour survivre aux micro-crashs du quotidien.

Côté batterie, les rumeurs parlent d’un accumulateur 38,6 Wh à 70 euros l’unité, ce qui placerait le Avata 360 au-dessus du Avata 2 en énergie embarquée. Pour rappel, la batterie officielle du Avata 2 est donnée à 31,7 Wh par DJI.

Le design : cinewhoop, mais avec la promesse d’une « planète minuscule »

Les visuels de packaging qui circulent montrent un format cinewhoop avec protections d’hélices, très cohérent avec la philosophie Avata : voler près des sujets, dans des espaces plus contraints, avec une sensation FPV « relativement sûre ». La différence, évidemment, serait l’ajout d’une capture 360° — potentiellement via un module double caméra — pour permettre des recadrages et des angles « impossibles » en post-prod.

DJI a publié un teaser évoquant « an all-new dimension of aerial creativity », largement interprété comme un clin d’œil à la 360°. Toujours selon les indiscrétions, une nouvelle salve de teasing pourrait arriver le 12 mars.

L’angle « accessible » prend tout son sens face au principal rival du moment : Antigravity A1 (développé par une entité liée à Insta360), dont le positionnement est clairement premium, avec un prix de lancement autour de 1 599 $ (et des bundles plus chers).

En visant ~499 euros (si cela se confirme), DJI ne joue pas la même partie : il ne cherche pas à faire « mieux » sur la fiche, mais à rendre la 360 FPV achetable.

Le vrai pari, c’est l’écosystème (et la post-prod)

Si DJI réussit ce produit, le Avata 360 pourrait devenir la porte d’entrée idéale vers un nouveau style de création : vous pilotez comme un FPV, vous filmez « tout », puis vous décidez du cadre après. Mais, la réussite ne dépendra pas seulement du drone :

Qualité de déplacement et de stabilisation : c’est là que se fait la différence entre « gadget 360″ et outil crédible.

Workflow logiciel : DJI devra proposer un pipeline de recadrage simple, sinon Insta360 gardera un avantage culturel.

Consommables (lentilles, batteries) : les rumeurs vont dans le bon sens, parce que le FPV se vit aussi comme un sport… où on casse des choses.

Pour l’instant, tout cela reste à confirmer officiellement. Mais si les prix et l’approche « lentilles remplaçables + batterie plus grosse » sont réels, DJI pourrait bien signer la première 360 FPV vraiment mainstream.