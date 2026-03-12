Accueil » DJI Avata 360 : le futur drone 8K fuite dans une prise en main avec un prix choc de 459 €

DJI s’apprête visiblement à ouvrir un nouveau front avec le Avata 360 : celui du drone FPV « cinewhoop » équipé d’une caméra 360°. Et si l’on en croit les dernières fuites attribuées au leaker Jasper Ellens, la marque chinoise pourrait frapper là où on ne l’attend pas le plus : le prix.

Des listings de revendeurs européens évoquent un ticket d’entrée autour de 459 € pour le Avata 360 — un positionnement étonnamment accessible pour un produit présenté dans un teaser comme un « 8K Flagship 360° Drone ».

DJI Avata 360 : packs, bundles et accessoires

Selon ces fuites de tarifs, DJI préparerait une grille très structurée, pensée pour capter différents profils (créateurs, FPV « pad », FPV « motions ») :

DJI Avata 360 (base) : ~459 €

Fly More Combo + RC 2 : ~939 €

Motion Fly More Combo (RC Motion 3 + Goggles N3) : ~939 €

Premium Combo (Goggles N3 + RC 2) : ~1 159 €

Côté accessoires, la fuite évoque aussi une politique assez « grand public » :

batterie Intelligent Flight Battery : ~79 €

kit lentilles de remplacement : ~21 €

hélices : ~9 €

Deux signaux ressortent : DJI veut rendre l’écosystème achetable par étapes (batteries, pièces) et normaliser l’idée de lentilles remplaçables, ce qui colle parfaitement à l’usage 360° (où une rayure peut ruiner un plan).

8K, 360° et date de lancement : DJI joue la carte « See it all »

DJI a commencé à officialiser le récit via un teaser : le Avata 360 est décrit comme un drone 360° 8K, avec une présentation annoncée au 26 mars 2026. Et, côté disponibilité, plusieurs sources évoquent un décalage : une annonce au 26 mars, puis des expéditions (au moins en Europe) autour du 9 avril.

En parallèle, des photos « de prise en main » circulent déjà : on y voit un quadricoptère compact au style cinewhoop, avec cage de protection et un module caméra central pensé pour une capture à double objectif — un design qui rappelle l’Avata 2, mais avec une allure encore plus « protégée ».

L’ennemi désigné : Insta360 Antigravity A1… et son positionnement premium

DJI ne débarque pas dans le vide. Insta360 (via sa marque Antigravity) pousse déjà le A1 comme un drone 360° intégré capable de filmer en 8K, avec un discours axé sur le recadrage après-coup et la création de plans « impossibles ». Surtout, l’Antigravity A1 s’affiche dans une catégorie de prix nettement supérieure.

Si DJI lance réellement Avata 360 à ~459 € en entrée, la manœuvre est limpide : démocratiser le « drone 360° » comme DJI avait démocratisé d’autres catégories — et forcer la concurrence à justifier son écart.

DJI semble vouloir créer un « standard 360° » plus qu’un gadget FPV

À ce stade, tout est encore à prendre avec des pincettes : prix et bundles restent des fuites, et il manque des détails essentiels (capteurs, autonomie, latence FPV, bitrate, qualité des coutures 360°, gestion HDR, etc.). Mais la stratégie se dessine déjà.

Le 360° est un format social : il permet de voler « sans cadrer », puis de recadrer en vertical/horizontal après coup. C’est parfait pour TikTok/Shorts/Reels. Le prix supposé est une arme : 459 € sonnerait comme un appel d’air pour les créateurs qui hésitent à investir dans une plateforme 360° premium. Enfin, les lentilles remplaçables et les pièces : DJI prépare un produit fait pour vivre, tomber, être réparé — donc utilisé.

En clair, DJI ne vendrait pas seulement un drone. Il tenterait de rendre le drone 360° aussi banal que l’action cam : un outil de capture qui réduit l’effort de tournage, et déplace la créativité en post-prod.

Reste la vraie épreuve : la qualité d’image et la « cuisine » logicielle (stitching, stabilisation, rendu). Dans le 360°, tout se joue là. Et c’est précisément sur ce terrain qu’Insta360 s’est bâti une réputation.