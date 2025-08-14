Antigravity A1 : le premier drone 360° co-développé avec Insta360 arrive en 2026

Le monde du drone s’apprête à accueillir un petit OVNI technologique : le Antigravity A1, officiellement dévoilé aujourd’hui, est présenté comme le premier drone 360° tout-en-un du marché. Conçu en partenariat avec Insta360, il pourrait bien démocratiser la vidéo immersive aérienne.

Entre sa compatibilité avec l’écosystème Insta360, son pilotage simplifié inspiré du DJI Avata et son orientation grand public assumée, le A1 pourrait bien marquer un tournant pour les créateurs de contenu… et les curieux de technologie.

Une approche unique de la captation immersive

Si la capture 360° sur drone n’est pas une nouveauté en soi (on se souvient de l’accessoire Insta360 Sphere compatible DJI), le Antigravity A1 est le premier à intégrer cette fonctionnalité de manière native.

Avec une caméra 360 en 8K intégrée dans son châssis, le drone capte l’ensemble de son environnement à chaque vol. Résultat : vous ne pointez plus la caméra en vol, vous choisissez le cadrage après coup, comme sur une Insta360 X5. Une révolution pour les amateurs de liberté créative.

Pour piloter le Antigravity A1, on utilise un combo lunettes Vision + manette Grip, reprenant le principe du pilotage par mouvement démocratisé par le DJI Avata.

Il suffit de pointer le joystick dans une direction pour que le drone s’y rende. L’inclinaison de la manette permet de monter, descendre ou tourner, et l’ensemble donne une impression de fluidité très accessible. Le drone n’atteint pas les vitesses d’un FPV professionnel, mais l’expérience est pensée pour les débutants ou les vidéastes occasionnels, avec une prise en main décrite comme « un jeu d’enfant ».

Un montage en post-production (presque) entièrement automatisé

Qui dit 360°, dit vidéo à reframer après le vol. Le A1 ne filme pas dans une seule direction : il capture tout. Pour produire une vidéo partageable, il faut donc passer par une application de montage dédiée.

L’éditeur utilisé pour les premières démos est Insta360 Studio, déjà bien connu des utilisateurs de caméras X3 ou X5. On peut y recadrer dynamiquement, inverser l’horizon, créer des effets de « planète minuscule », ou encore simuler une vue FPV.

L’app mobile d’Insta360 devrait également être compatible, avec son montage assisté par IA : transitions, choix d’angle, musique, tout peut être généré automatiquement pour un rendu professionnel en quelques secondes.

Pensé pour la sécurité et l’apprentissage

Le Antigravity A1 vise clairement une cible grand public : créateurs, vloggers, familles… et il le prouve par ses fonctions de sécurité intégrées :

Détection d’obstacles

Retour automatique au point de départ

Capteur de charge interdisant le décollage en cas de modification non autorisée

(À venir) Protection d’hélices en option

Des fonctionnalités rassurantes pour ceux qui redoutent les crashs ou les envols non maîtrisés.

Prix inconnu, mais lancement mondial en janvier 2026

Le Antigravity A1 sera lancé dans le monde entier en janvier 2026, selon les déclarations officielles d’Antigravity. Pour l’instant, aucun prix ou bundle n’a été confirmé.

La marque mise sur une stratégie participative pour faire parler de son produit : un « co-creation project » invite les créateurs à soumettre leurs idées d’usage du drone. Les meilleures propositions recevront un modèle A1 en avant-première, avec à la clé un fonds de dotation de 20 000 $ à se partager.

Une révolution dans la vidéo drone de loisir ?

Le Antigravity A1 propose une vision rafraîchissante du drone de loisir : pas de vitesses folles ni de capteurs complexes, mais une captation immersive à 360°, une interface intuitive, et une liberté de création totale en post-production. S’il parvient à maintenir un prix accessible, ce drone pourrait bien ouvrir les portes de la production immersive à un nouveau public — celui qui veut raconter des histoires aériennes sans contraintes techniques.

On attend désormais le prix final et les premières vidéos officielles, mais une chose est sûre : ce petit A1 a tout pour créer la surprise.