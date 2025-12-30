Accueil » DJI Avata 360 : une fuite dévoile prix et caractéristiques du drone 360° de DJI

Chez DJI, il suffit parfois d’un post supprimé pour rallumer toute la machine à rumeurs. Une annonce brièvement publiée — puis rapidement effacée — sur la plateforme chinoise Xiaohongshu a remis sous les projecteurs le très attendu DJI Avata 360, un drone encore non officialisé, mais déjà au cœur de nombreuses spéculations.

DJI Avata 360 : Une fuite éclaire, mais riche en détails

Les captures d’écran du listing, désormais largement partagées, évoquent une grille tarifaire étonnamment précise. Selon ces informations, le DJI Avata 360 serait proposé à partir de 2 988 yuans (environ 360 euros) pour le drone seul.

Plusieurs packs seraient également prévus :

3 988 yuans (485 euros) avec la télécommande DJI RC2,

deux bundles plus complets à 5 688 yuans (690 euros), intégrant batteries supplémentaires, hub de recharge, et selon la version, lunettes FPV ou contrôleur de mouvement.

Si ces prix se confirment, DJI frapperait fort : un ticket d’entrée relativement bas pour un drone orienté création immersive.

Des spécifications ambitieuses… mais discutées

Côté technique, la fuite évoque un capteur 1 pouce, capable d’enregistrer en 6K jusqu’à 60 images par seconde avec HDR, le tout accompagné d’un évitement d’obstacles omnidirectionnel. Un positionnement clairement au-dessus des modèles grand public, pensé pour les créateurs de contenus, la vidéo immersive et les usages VR.

Mais tout n’est pas parfaitement aligné. De précédents rapports parlaient plutôt de deux capteurs 1/1,1 pouce et même de vidéo 360° en 8K. Cette incohérence alimente les doutes : s’agit-il d’un prototype, d’une version intermédiaire, ou simplement d’informations incomplètes ?

DJI, le silence… et la stratégie

Comme souvent dans ce genre de dossier, DJI n’a fait aucun commentaire. L’existence même du Avata 360 n’a jamais été confirmée officiellement, ce qui impose une lecture prudente de ces éléments.

Pour autant, la logique produit semble cohérente. DJI a déjà prouvé, avec la gamme Avata, qu’il savait démocratiser des formats auparavant réservés aux experts. Un drone 360° à moins de 500 dollars viendrait abaisser considérablement la barrière à l’entrée d’un segment encore très élitiste.

Un marché prêt pour un Avata 360 ?

Si les informations sont exactes, le Avata 360 pourrait devenir l’un des drones panoramiques les plus accessibles du marché, tout en conservant l’ADN de DJI : stabilité, écosystème solide et accessoires bien intégrés. Les bundles plus onéreux viseraient quant à eux les utilisateurs avancés, désireux d’une expérience FPV ou immersive clé en main.

Reste une question centrale : DJI est-il prêt à cannibaliser ses propres gammes haut de gamme pour élargir le marché de la vidéo 360° aérienne ? Si la réponse est oui, alors ce post supprimé n’était peut-être pas une erreur… mais un ballon d’essai.

En attendant une annonce officielle, l’Avata 360 demeure une promesse. Mais une promesse suffisamment crédible pour agiter toute la sphère des créateurs aériens.