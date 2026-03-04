Accueil » Tease du DJI « New Dimension » : Le Avata 360 et la Osmo Pocket 4 Pro arrivent enfin !

Tease du DJI « New Dimension » : Le Avata 360 et la Osmo Pocket 4 Pro arrivent enfin !

Tease du DJI « New Dimension » : Le Avata 360 et la Osmo Pocket 4 Pro arrivent enfin !

DJI vient de lâcher un teaser officiel qui sent la sortie imminente — et pas n’importe laquelle. Les plans façon « minuscule planète » et l’habillage « une toute nouvelle dimension » pointent vers un produit attendu depuis des semaines : un drone pensé pour la captation 360°, probablement le très fuité DJI Avata 360.

En parallèle, la saga des leaks autour de la prochaine caméra de poche DJI se complique : la Osmo Pocket 4 pourrait finalement arriver en deux versions, dont une Pro à double module.

Teaser de DJI : la « minuscule planète » qui vend la mèche du Avata 360

Le signal le plus fort vient du compte officiel @DJIGlobal sur X, ce qui laisse espérer une annonce à portée internationale. Le teaser ne cite aucun nom, mais la grammaire visuelle est typique des caméras 360° : horizon courbé, « petite planète », sensation d’espace capté dans toutes les directions. TechRadar comme Digital Camera World estiment que cela colle quasi parfaitement aux rumeurs autour de l’Avata 360.

L’appareil a déjà été aperçu dans des contenus « de prise en main », avec un design et un positionnement qui suggèrent une sortie très proche.

L’enjeu : DJI veut la 360°… sans renoncer au FPV

L’intérêt d’un « Avata 360 » serait justement d’ajouter la liberté de reframing d’une caméra 360° à une plateforme DJI à ADN FPV/immersif — tout en se différenciant d’un rival direct comme le Antigravity A1 (Insta360). Les tests du A1 ont montré à quel point la 360° en drone ouvre des possibilités créatives, mais aussi à quel point le marché est prêt à payer cher pour cette flexibilité.

Le teaser alimente aussi une question très 2026 : la disponibilité aux États-Unis. Plusieurs médias rappellent que les nouveaux produits DJI sont désormais coincés par les restrictions liées aux autorisations, mais que certains appareils pourraient tout de même arriver s’ils avaient été enregistrés/validés avant l’entrée en vigueur des mesures.

Osmo Pocket 4 : une « Pro » relance la rumeur du double capteur

Pendant que DJI joue la carte du mystère côté drone, les fuites sur sa caméra vlogging continuent de s’empiler. De nouvelles images attribuées au leaker Igor Bogdanov, qui suggèrent l’existence d’une Osmo Pocket 4 Pro distincte — notamment via l’apparition d’un module supplémentaire sur le dessus.

Les rumeurs parlent d’un duo Osmo Pocket 4/Pocket 4 Pro et d’un possible setup « double caméras » pour la variante Pro — un revirement intéressant, car certaines fuites récentes semblaient plutôt converger vers un seul modèle « standard ».

DJI déroule une stratégie « créateurs », mais par deux portes

Ce double feuilleton (drone 360 + caméra Pocket) raconte une même chose : DJI veut verrouiller le quotidien des créateurs, de la poche au ciel. Un drone 360° promet de réduire la friction créative : on filme d’abord, on cadre ensuite. Une Osmo Pocket 4 (et potentiellement une Pro) permettrait de segmenter : un modèle « grand public créateur » et une version plus chère pour ceux qui veulent un rendu/une polyvalence supérieurs — sans faire exploser la taille de l’appareil.

Reste à voir si DJI annoncera tout d’un coup ou étalera : le teaser drone laisse entendre « très bientôt », tandis que la Pocket semble, elle aussi, proche d’un reveal au vu de la densité des leaks.