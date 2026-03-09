Accueil » Samsung et le vibe coding : bientôt des applis créées par simple commande vocale ?

Samsung et le vibe coding : bientôt des applis créées par simple commande vocale ?

Samsung et le vibe coding : bientôt des applis créées par simple commande vocale ?

Samsung pourrait bien emprunter une page du manuel Nothing : laisser les utilisateurs créer de petites apps (ou des fonctions) à partir d’un simple prompt, sans savoir coder. L’idée — surnommée vibe coding — a été évoquée publiquement par Won-Joon Choi, patron de la division Mobile eXperience, dans une interview accordée à TechRadar : « le vibe coding est très intéressant, et c’est un sujet que nous explorons ».

Ce n’est pas une annonce de produit. Mais, c’est un signal fort : Samsung commence à parler d’un futur où l’on ne télécharge plus seulement des apps… on les génère.

Du prompt à l’app : ce que Samsung laisse entendre

Dans l’entretien, Choi ne décrit pas une simple « appli de code ». Il évoque la possibilité de personnaliser l’expérience smartphone « pas seulement vos apps, mais votre UX ». Autrement dit, l’IA pourrait produire des mini-outils, des automatismes, des écrans, voire des composants d’interface en fonction de vos besoins.

Le sous-texte est clair : si les Galaxy se vendent déjà comme des « AI phones », l’étape suivante, c’est de faire de l’IA un atelier de fabrication — pas juste un assistant.

La comparaison la plus évidente, c’est Nothing Essential Apps/Playground : une plateforme qui permet de créer des « apps » surtout sous forme de widgets et mini-outils, générés à partir de prompts, puis ajustables et partageables. Ce modèle est important parce qu’il montre la voie la plus réaliste : plutôt que de générer une « vraie app » complexe, on commence par des petites briques (raccourcis, tableaux de bord, automations) là où l’IA est la plus fiable et où les risques sont maîtrisables.

Pourquoi Samsung est bien placé pour le faire (si elle le fait)

Samsung a deux atouts structurels :

L’échelle : un concept niche chez Nothing peut devenir un standard si Samsung l’industrialise. One UI : l’entreprise contrôle une grande partie de la couche expérience. Si le vibe coding s’accroche à des composants One UI (widgets, routines, panneaux, actions système), Samsung peut offrir un « app builder » qui ressemble moins à du développement et plus à de la personnalisation avancée.

Le vrai défi : la sécurité et la qualité

Le vibe coding sur un smartphone soulève immédiatement des questions autour des permissions, de la fiabilité ou encore de la maintenance. En effet, une application générée peut-elle accéder à vos données ? À quel niveau ? Et, comment éviter les comportements imprévus, et qui met à jour, corrige, et sécurise du code généré « sur mesure » ?

Nothing, par exemple, reste pour l’instant sur des cas d’usage limités et un cadre de permissions réduit — une manière de garder le concept utile sans le rendre dangereux. ￼

Évidemment, Samsung n’a rien confirmé comme fonctionnalité à date, mais le fait d’en parler ouvertement montre que le sujet est sur la table. Si Samsung copie le modèle Nothing, attendez-vous d’abord à des widgets/mini-apps et à de l’automatisation, avant de la « vraie app » complète. À grande échelle, cela pourrait changer le rapport aux stores : moins « installer », plus « composer ».