Apple prépare un grand iMac : le retour du tout-en-un premium pour les pros ?

Apple

Apple par Yohann Poiron le Apple iMac 2026 iMac Ultra
Pendant que le MacBook Neo tente de démocratiser macOS à 699 euros, Apple continue, en coulisses, d’explorer l’autre extrême : des iMac plus grands et plus musclés, susceptibles de revenir combler le vide laissé par la disparition du 27 pouces.

Mark Gurman (Bloomberg) indique qu’Apple n’a pas fermé la porte à un tout-en-un plus premium, avec écran plus grand et puces plus ambitieuses.

Une gamme iMac réduite au 24 pouces, mais pas figée

Aujourd’hui, l’iMac « mainstream » se résume au 24 pouces. Apple a coupé court au chapitre du 27 pouces Intel et, surtout, a déjà expliqué ne pas prévoir de version Apple Silicon équivalente à ce modèle.

Ce qui rend ces expérimentations internes intéressantes, c’est qu’elles suggèrent une nuance : pas d’« iMac Apple Silicon de 27 pouces » tel qu’on l’a connu, mais possiblement un nouveau format, plus premium, qui retrouverait l’esprit « grand iMac » sans reprendre exactement l’ancien produit.

Pourquoi Apple y revient : le trou entre iMac 24 pouces et Mac Studio

Le marché a une demande simple : un poste de travail puissant, propre, intégré — sans devoir acheter une tour (Mac Studio) + un écran externe. C’est précisément ce que l’iMac 27 occupait avant d’être arrêté. Aujourd’hui, Apple propose le Mac Studio et Studio Display, mais ce couple ne répond pas à ceux qui veulent un tout-en-un élégant, prêt à l’emploi, à grand écran.

Gurman rattache aussi ces tests à un mouvement plus large : Apple chercherait à étendre ses produits super-premium, avec des déclinaisons « Ultra » qui grimperaient encore en prix et en ambitions, tout en conservant des produits d’appel comme le Neo.

Autrement dit, un iMac plus grand et plus puissant ferait sens comme « produit phare » de bureau : un objet iconique, très Apple, qui justifie le premium par l’intégration (écran + audio + design + puce).

À court terme : un iMac 2026 plutôt cosmétique

À ne pas confondre : les mêmes sources évoquent aussi des rafraîchissements plus proches et plus modestes — un iMac qui resterait dans la lignée actuelle, avec nouveaux coloris plutôt qu’un saut de gamme immédiat.

Apple semble jouer sur deux temporalités :

  • Court terme : stabiliser l’iMac de 24 pouces (et le rendre plus désirable par itération : couleurs, puces).
  • Long terme : garder ouverte l’option d’un iMac « Pro-like » (grand écran + grosse puce), pour ceux qui aiment l’all-in-one mais veulent la puissance d’un Mac Studio — sans la complexité.

En clair, l’iMac n’est pas condamné à rester un 24 pouces « familial ». Il pourrait redevenir — à terme — un objet de bureau premium, taillé pour les créatifs et les power users, mais réinventé selon les règles du Mac Apple Silicon.

