DJI Osmo Pocket 4 : une vidéo fuite révèle LED intégrée, nouveaux boutons et mode SuperPhoto

La Osmo Pocket a toujours été ce petit objet presque insolent : une caméra sur nacelle qui tient dans la main, mais capable de sortir des plans « ciné » quand un smartphone commence à suffoquer.

Avec la Osmo Pocket 4, DJI semble vouloir pousser le concept vers quelque chose de plus poussé pour les vloggers — et une nouvelle vidéo de prise en main vient de donner un aperçu particulièrement crédible de ce que prépare la marque.

Selon NotebookCheck (via une vidéo publiée par le revendeur malaisien Drones Kaki), on verrait une unité proche du produit de vente, ce qui rend les changements observés d’autant plus intéressants.

Une nouveauté très « terrain » : un éclairage LED directement au-dessus de la caméra

Le détail le plus parlant : un petit module LED intégré, placé au-dessus du bloc caméra. Mieux : la vidéo suggère un montage sur charnières qui permettrait d’orienter la lumière — typiquement ce qu’on veut quand on filme en intérieur, dans un bar, ou simplement en fin de journée sans trimballer une lampe externe.

C’est une évolution simple, presque évidente… et pourtant, c’est exactement le genre d’ajout qui transforme l’usage au quotidien pour les créateurs.

Plus de contrôles physiques : DJI cherche visiblement à réduire la dépendance à l’écran

Autre changement visible : davantage de boutons/commandes que sur la Osmo Pocket 3, ce qui pourrait signifier un accès plus direct à des réglages (modes, exposition, suivi, recadrage) sans passer par des menus.

Pour un produit qui se veut « pocket », c’est un vrai sujet : quand on tourne vite, les menus tactiles sont rarement la solution la plus fiable.

« SuperPhoto » : DJI emprunte un mot à GoPro, et ça n’a rien d’un hasard

La fuite mentionne aussi un mode SuperPhoto, une appellation popularisée par GoPro, généralement associée à des traitements automatiques plus agressifs (analyse de scène, HDR/tonemapping, optimisation). L’idée est claire : donner un rendu plus « prêt à poster » sans passer par une phase de correction.

Si DJI va dans cette direction, c’est un aveu : la concurrence ne se fait plus seulement sur la stabilisation mécanique, mais sur l’« image pipeline » et la vitesse de publication.

Un lancement qui se rapproche ? L’indice FCC remet la pression

Dernier élément qui renforce l’idée d’une sortie proche : la Osmo Pocket 4 est déjà apparu dans des documents FCC, et des fuites précédentes évoquent une batterie 1 545 mAh (contre 1 300 mAh sur Pocket 3), soit un gain notable sur la capacité — un point sensible sur ces caméras compactes.

DJI n’a toujours rien officialisé, mais l’enchaînement de prise en main, le passage à la FCC et la fuite du packaging ressemble à une phase de pré-lancement assez classique.

DJI ne « muscle » pas la fiche technique, il sécurise l’expérience créateur

La LED intégrée et les contrôles supplémentaires racontent la même chose : DJI veut que la Osmo Pocket 4 devienne un outil qui fonctionne partout, tout de suite, sans accessoires obligatoires. Et c’est peut-être plus important qu’un gros chiffre de capteur.

La Osmo Pocket 4, s’il confirme ces choix, viserait un créateur qui filme souvent seul, en conditions imparfaites, et qui veut un rendu propre sans setup. La caméra de poche devient moins un gadget « cool » et davantage un workflow.