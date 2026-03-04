Accueil » DJI Osmo Pocket 4 : Le guide de démarrage confirme la LED amovible et le zoom physique

La prochaine caméra de poche de DJI refait surface — non pas via une photo « marketing », mais par ce que les marques laissent le plus souvent traîner malgré elles : la documentation. De nouvelles pages d’un Quick Start Guide attribué à la Osmo Pocket 4 (Creator Combo) détaillent des ajouts très concrets pour les vidéastes du quotidien : une lumière LED détachable et des contrôles de zoom plus directs.

DJI Osmo Pocket 4 : Une fuite « guide utilisateur » qui ressemble à un vrai produit prêt à sortir

Les images proviennent du leaker Igor Bogdanov et semblent correspondre à un guide de démarrage complet destiné à la version Creator Combo, historiquement la déclinaison la plus « adapté aux vlogueurs » (accessoires, poignée/batterie, etc.).

La nouveauté la plus parlante : une LED type « floodlight » qui ne serait pas intégrée au corps de la Pocket 4, mais clipsée à la base. L’accessoire comporterait des boutons physiques pour ajuster la luminosité (3 niveaux), et la température de couleur (3 niveaux).

C’est un choix de design malin : on garde l’ADN « pocket » quand on n’en a pas besoin, et on ajoute une lumière d’appoint sans trimballer un panneau LED séparé quand on filme en intérieur ou en fin de journée.

Un zoom « à paliers » et une piste pour des optiques additionnelles

Le guide évoque aussi un bouton de zoom dédié qui ferait basculer rapidement entre 1×, 2× et 4×. Sur ces valeurs, tout indique qu’on parle d’un zoom principalement numérique (au moins pour les niveaux élevés), même si des rumeurs parallèles continuent d’évoquer une éventuelle variante « Pro » mieux dotée optiquement.

Autre détail : la documentation suggère la prise en charge d’une lentille auxiliaire magnétique, qui irait dans le sens d’un écosystème d’accessoires plus modulaire.

Calendrier : annonce en Chine fin mars, lancement mondial potentiellement en avril

Côté timing, les sources qui relaient cette fuite évoquent une présentation en Chine le 26 mars, avec une commercialisation peu après, puis un déploiement international qui pourrait suivre en avril (à prendre comme une hypothèse tant que DJI n’a rien officialisé).

Ce que raconte cette fuite, c’est une « Pocket » qui cherche moins la rupture que la friction en moins : éclairage intégré à l’écosystème, zoom pilotable sans menus, accessoires aimantés… La stratégie est cohérente avec une réalité simple : en vlog, on perd rarement une vidéo à cause d’un manque de specs — on la perd à cause d’un manque de lumière, d’un geste trop lent, ou d’un setup trop lourd.

Si DJI confirme ce cap fin mars, la Osmo Pocket 4 pourrait incarner une évolution très 2026 : moins d’effet wow, plus d’efficacité — exactement ce que demandent les créateurs qui filment « vraiment », tous les jours.