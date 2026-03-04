Accueil » Honor Magic 9 Pro : Le premier smartphone à double capteur 200 mégapixels et LOFIC Gen 2 ?

Honor Magic 9 Pro : Le premier smartphone à double capteur 200 mégapixels et LOFIC Gen 2 ?

Honor Magic 9 Pro : Le premier smartphone à double capteur 200 mégapixels et LOFIC Gen 2 ?

Honor prépare visiblement une montée en gamme photo qui ne se limite plus à « un capteur principal plus défini ». D’après une fuite attribuée à Digital Chat Station, la marque testerait le Magic 9 Pro avec deux capteurs 200 mégapixels à l’arrière : l’un pour le grand-angle principal, l’autre pour un téléobjectif périscopique.

Une approche ambitieuse — et très révélatrice de l’air du temps : en 2026/2027, les marques veulent gagner la bataille des images par la physique (taille de capteur, dynamique native), pas seulement par l’IA.

Double 200 mégapixels : pourquoi c’est plus qu’un chiffre ?

Avoir 200 mégapixels en capteur principal, c’est déjà devenu relativement « normal » sur le segment ultra-premium. Mais pousser 200 mégapixels aussi sur un périscope, c’est une autre histoire : cela ouvre la porte à des recadrages plus propres, à plusieurs focales « utilisables » à partir d’un même module, et à un rendu potentiellement plus homogène entre grand-angle et zoom.

C’est aussi, très concrètement, un moyen de faire du zoom une vraie force sans dépendre d’un traitement numérique agressif.

La fuite évoque deux options possibles pour le prototype :

OmniVision OV52B (1/1,3 ») Format annoncé : 1/1,3 » Positionnement : un 200 mégapixels « équilibré », pensé pour concilier haute définition et dynamique. Le type de capteur qu’on pourrait retrouver sur plusieurs flagships 2026, si les coûts restent sous contrôle.

OmniVision OVB0D (1/1,12 ») + LOFIC Gen 2 HDR Format annoncé : 1/1,12 » (donc sensiblement plus grand) Atout clé : prise en charge de LOFIC Gen 2 HDR (Lateral Overflow Integration Capacitor), une techno matérielle qui aide à étendre la dynamique et à limiter les hautes lumières brûlées en scènes contrastées.



C’est ce second scénario qui intrigue : un 1/1,12 » vous rapproche d’une logique « quasi 1 pouce » en termes d’intention, avec plus de surface de capture — donc potentiellement de meilleurs résultats en basse lumière et une image moins « triturée » au post-traitement.

Digital Chat Station mentionne aussi un écran de 6,85 pouces pour le modèle Pro, ce qui placerait Honor dans une zone « grand format » assumée, davantage tournée vers la lecture visuelle (photo/vidéo) et la productivité.

Calendrier : plutôt génération 2027… mais lancement attendu fin 2026

On parle d’un flagship qui viserait 2027 en « génération ». Dans les rumeurs actuelles, la série Magic 9 pourrait être présentée autour d’octobre 2026 (rythme habituel des flagships chinois d’automne).

Les mégapixels font vendre, mais la dynamique fait la différence — surtout en 2026, quand les utilisateurs comparent des scènes difficiles : contre-jour, peau + ciel, intérieurs sombres, néons, etc. LOFIC vise précisément à mieux gérer la charge captée par le capteur pour préserver hautes lumières et ombres, au niveau matériel, avant même que l’algorithme ne « répare » l’image. Si Honor réussit ce combo (grand capteur + LOFIC), le Magic 9 Pro pourrait produire des photos plus naturelles, avec moins d’artefacts HDR et une meilleure tenue des textures.

Le revers, évidemment : intégrer deux modules de 200 mégapixels (dont un périscope) impose des arbitrages de place, de chauffe et de coût. C’est typiquement le genre d’architecture qui sépare une simple rumeur de salon… d’un véritable « Ultra killer ».