DJI Osmo Pocket 4 Pro : un lancement repoussé au printemps 2026 ?

Les créateurs devront peut-être faire preuve de patience. Alors que beaucoup s’attendaient à une mise à jour rapide de la gamme Osmo Pocket, de nouvelles informations suggèrent que DJI pourrait revoir son calendrier. La Osmo Pocket 4 Pro, version plus ambitieuse du célèbre gimbal de poche, ne serait finalement pas lancé en même temps que le modèle standard.

DJI Osmo Pocket 4 Pro : Une attente prolongée après le succès de la Osmo Pocket 3

Depuis la sortie très bien accueillie de la Osmo Pocket 3, les rumeurs autour d’un renouvellement de la gamme n’ont cessé de circuler. Beaucoup imaginaient une annonce avant la fin 2025. Elle n’est jamais venue, laissant place à une période d’incertitude, renforcée par les interrogations autour de la situation commerciale de DJI aux États-Unis.

Malgré ce flou, les fuites ont continué d’alimenter l’intérêt, suggérant que plusieurs prototypes seraient déjà en phase de test.

Deux appareils en test, un indice clé

Des vidéos de tests apparues récemment en ligne semblent montrer deux Osmo Pocket encore inédits. L’un correspondrait à une évolution logique du modèle actuel. L’autre, en revanche, intrigue davantage : il afficherait un second module caméra, laissant penser à une version plus avancée — potentiellement la Osmo Pocket 4 Pro.

Cette configuration à double optique ouvre la porte à plusieurs hypothèses : cadrage plus large, modes de prise de vue avancés, meilleure gestion du suivi de sujet ou encore nouvelles possibilités créatives destinées aux vidéastes exigeants.

Un lancement échelonné selon les dernières fuites

Selon le leaker Photorabz, qui affirme s’appuyer sur des confirmations issues de canaux officiels, DJI prévoirait un lancement en deux temps :

Osmo Pocket 4 (standard) : prévu pour début 2026

Osmo Pocket 4 Pro : attendu plusieurs mois plus tard, avec une fenêtre située après avril, possiblement en mai ou juin

Un choix stratégique qui tranche avec les premières attentes d’un lancement simultané des deux modèles.

Une stratégie calculée plutôt qu’un retard subi ?

Si cette feuille de route se confirme, DJI pourrait chercher à laisser le marché absorber le modèle standard avant de dégainer une version Pro plus coûteuse et plus spécialisée. Une manière de segmenter progressivement les usages : d’abord les vloggers et créateurs mobiles, puis les vidéastes à la recherche de fonctionnalités plus pointues.

Ce délai pourrait aussi être le signe que la version Pro embarquera des évolutions substantielles, nécessitant davantage de temps pour être finalisées et différenciées du modèle de base.

Toujours une référence pour les créateurs nomades

Quoi qu’il en soit, les gimbals de poche DJI restent une valeur sûre pour les vloggers, journalistes mobiles et réalisateurs en quête d’un outil compact mais stabilisé. Un lancement décalé de la Osmo Pocket 4 Pro pourrait être frustrant pour certains, mais il laisse aussi espérer un produit plus abouti, plutôt qu’une simple déclinaison marketing.

Pour l’instant, rien n’est officiel. Mais si DJI suit bien ce calendrier, 2026 pourrait être l’année où la gamme Osmo Pocket se scinde clairement entre outil grand public premium et véritable caméra de création avancée — quitte à faire attendre les plus impatients.