DJI Avata 360 : la fuite se précise, avec un lancement en deux temps et des packs « agressifs » dès 2 988 yuans

DJI semble prêt à brouiller la frontière entre FPV et création immersive. Le très attendu Avata 360 refait surface dans une nouvelle série de fuites, avec un trio d’informations qui commence à dessiner un produit cohérent : fenêtre de lancement, packs tarifaires et indices de design autour d’un module caméra pensé pour la 360°.

De quoi suggérer un drone « compact » qui veut rendre la 360 moins intimidante — et plus accessible.

DJI Avata 360 : trois configurations, une stratégie de bundles assumée

Les prix évoqués tournent autour de trois offres qui visent des profils très différents — du pilote curieux au créateur déjà équipé :

Drone + 1 batterie : ~2 988 CNY (≈ 435 dollars)

Combo avec radiocommande RC 2 : ~3 988 CNY (≈ 575 dollars)

Fly More (3 batteries + hub + mallette + RC 2 ou Goggles N3) : ~5 688 CNY (≈ 825 dollars)

Ce positionnement est intéressant parce qu’il « met l’entrée » suffisamment bas pour séduire, tout en réservant la marge (et l’expérience complète) aux packs premium.

Calendrier : la Chine d’abord, puis le reste du monde

Côté timing, les leaks convergent vers un scénario déjà classique chez DJI : lancement en Chine en mars 2026, puis déploiement global quelques semaines plus tard. DroneXL évoque aussi des signaux « pré-lancement » assez parlants : le Avata 360 serait apparu dans des logiciels bêta liés à l’écosystème goggles, et des éléments de packaging/vidéos circulent déjà, ce qui ressemble fort à une phase de préparation des unités de test.

Ce qui rend le Avata 360 intrigant, c’est sa promesse implicite : un drone « minuscule » capable de capter en 360°, sans abandonner totalement l’ADN Avata (FPV, agilité, pilotage immersif). Les images et rendus évoquent une architecture centrée sur deux modules caméra (logique pour la capture sphérique), avec une empreinte optimisée pour la 360.

Certaines fuites vont plus loin en montrant un bloc de caméra rotatif, qui servirait à basculer entre un mode FPV plus « traditionnel » et une capture 360 « plein champ ». Si cela se confirme, DJI chercherait une idée simple : permettre de filmer d’abord, cadrer après, sans renoncer aux sensations de vol.

DJI veut démocratiser la 360… sans perdre les pilotes FPV

Sur le marché, la 360 a souvent un parfum de « créateur » : spectaculaire, mais parfois plus lente à produire (post-traitement, reframing, workflow). Avec le Avata 360, DJI pourrait tenter un raccourci : rendre la 360 aussi immédiate qu’un vol FPV, avec des bundles clairs et un prix d’appel destiné à élargir la base.

Reste la question décisive — celle qui départage toujours les fuites du produit final : la qualité d’image et la gestion de la stabilisation en conditions réelles, surtout en basse lumière, et la façon dont DJI intégrera ce workflow dans ses apps.

Pour l’instant, on a surtout une photo du puzzle. Mais une photo de plus en plus nette.