OPPO Find X9 Ultra : La certification 3C confirme une charge éclair de 100 W

La fenêtre se précise pour la prochaine vague haut de gamme de OPPO. Tandis que le Find N6 est attendu en Chine plus tard ce mois-ci, un autre dossier avance à grands pas : le Find X9 Ultra vient d’apparaître sur la plateforme chinoise 3C, un passage quasi obligé avant commercialisation.

Et comme souvent, la certification ne révèle pas tout… mais elle lâche un indice très concret : la charge filaire 100 W.

3C : un PMA110 validé, et la charge 100 W se dessine

Le document 3C repère un terminal OPPO modèle PMA110, associé par les fuites au nom Find X9 Ultra. Surtout, il indique un bloc de charge de 100 W, ce qui cadre avec la stratégie de OPPO sur le très haut de gamme : puissance, rapidité, et une expérience « top-up » pensée pour éviter l’angoisse de la batterie.

Les rumeurs ajoutent une couche : un modèle satellite serait aussi dans les cartons, et la charge sans fil 50 W serait au programme. À ce stade, ces deux points restent à confirmer officiellement — la 3C, elle, documente avant tout le volet charge filaire.

Un Ultra qui ne veut plus rester chinois

La vraie bascule, c’est la portée du lancement. Plusieurs médias indiquent que OPPO a confirmé un lancement global du Find X9 Ultra — un changement notable si l’on se souvient que les « Ultra » de la marque ont souvent été perçus comme des exclusivités domestiques.

Le calendrier évoqué par les fuites parle d’un déploiement au deuxième trimestre 2026, ce qui placerait l’annonce et/ou la sortie internationale dans la foulée de la séquence printanière.

Photo : OPPO vise le « super-premium » à la Hasselblad

Côté fiche technique, les rumeurs les plus insistantes décrivent un module photo ambitieux, accordé Hasselblad, avec une logique très « Ultra » : capteurs haute définition + périscopes pour couvrir large en zoom.

On retrouve notamment l’idée d’un quadruple capteur mêlant 200 mégapixels (principal), 50 mégapixels (ultra grand-angle), 200 mégapixels (périscope 3x) et 50 mégapixels (autre périscope), ainsi qu’une caméra frontale annoncée à 50 mégapixels. Prudence : ces éléments restent de l’ordre du « rapporté/supposé » tant que OPPO n’a pas publié la fiche officielle.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 et énorme batterie : attention aux chiffres qui divergent

Le Find X9 Ultra est régulièrement associé au Snapdragon 8 Elite Gen 5 (ou équivalent selon les nomenclatures de fuites), avec un écran 6,82 pouces OLED 2K 120 Hz dans les rumeurs.

En revanche, la batterie est le point où les sources ne racontent pas exactement la même histoire : certains parlent d’une capacité très élevée (ex. 7 550 mAh), tandis que d’autres évoquent 5 000 mAh. Sans confirmation de OPPO, il faut donc considérer la capacité finale comme incertaine — la seule donnée solide du moment étant la charge 100 W repérée via 3C.

Find X9s Pro/Find X9s : un duo « performance » qui pourrait rester partiellement chinois

En parallèle, la gamme « s » se dessine : un Find X9s Pro (souvent annoncé avec Dimensity 9500) serait davantage orienté marché chinois, tandis qu’un Find X9s (Dimensity 9500s selon les rumeurs) pourrait viser l’international comme alternative plus accessible, potentiellement sans charge sans fil.

Là encore, ce sont des informations de fuites, à prendre avec recul tant que le calendrier officiel n’est pas tombé.

La stratégie Oppo est limpide — revenir au centre du jeu en Europe

Avec la certification 3C, OPPO coche une case industrielle. Mais le récit est ailleurs : le Ultra ne veut plus être une rumeur exotique. Entre l’argument photo Hasselblad, la charge rapide, et l’idée d’un lancement mondial, la marque semble vouloir rejouer dans la cour où Samsung, Apple et Xiaomi verrouillent l’attention — celle du super-premium qui se vend autant à la fiche technique qu’à la promesse de « caméra de poche ».

Si OPPO réussit son pari, le Find X9 Ultra pourrait devenir moins un objet de fascination… et plus un concurrent direct, disponible « chez nous », au moment où la bataille du haut de gamme se gagne sur des détails : constance en photo, autonomie réelle, et crédibilité logicielle sur la durée.