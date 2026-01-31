Accueil » OPPO Find X9s Pro : le « compact » qui veut écraser tout le monde avec deux capteurs de 200 mégapixels

OPPO Find X9s Pro : le « compact » qui veut écraser tout le monde avec deux capteurs de 200 mégapixels

OPPO Find X9s Pro : le « compact » qui veut écraser tout le monde avec deux capteurs de 200 mégapixels

OPPO aurait-il trouvé la formule la plus explosive de 2026 : un format compact, une batterie XXL, et une photo de monstre sacré ? Les dernières rumeurs venues de Chine ne parlent plus d’un Find X9s, mais d’un OPPO Find X9s Pro — un nom « Pro » qui, selon les sources, ne serait pas décoratif : la machine embarquerait deux capteurs 200 mégapixels, dans un châssis annoncé à 6,3 pouces.

D’après Digital Chat Station sur Weibo, l’appareil vu récemment en images porterait le nom Find X9s Pro. DCS insiste sur l’angle marketing : ce serait le seul flagship « Pro » à proposer un duo de capteurs de 200 mégapixels. Un autre insider, WhyLab, irait dans le même sens sur le nom et sur le module photo.

Sur le papier, la fiche fait lever un sourcil : loger deux capteurs de 200 mégapixels dans un format 6,3 pouces, c’est un pari d’ingénierie (place, dissipation, optiques, stabilisation), mais aussi un pari de traitement d’image.

Les rumeurs parlent d’un ensemble arrière composé de :

200 mégapixels principal + 200 mégapixels (télé/zoom)

50 mégapixels ultra grand-angle

capteur multispectral (souvent utilisé pour améliorer colorimétrie et rendu des teintes)

Et 50 mégapixels à l’avant pour selfies/visio.

L’idée est limpide : OPPO veut réduire le recours au « zoom numérique propre » (crop + IA) en donnant davantage de matière optique et de pixels à exploiter, surtout à distance.

OPPO Find X9s Pro : Dimensity 9500, 7 000 mAh, charge 80/50 W

Ce qui frappe, c’est que ce « compact Pro » ne se contenterait pas d’une vitrine photo. Les mêmes fuites évoquent une puce Dimensity 9500 de MediaTek (digne d’un flagship), une batterie d’une capacité de 7 000 mAh, une charge filaire de 80 W et une charge sans fil de 50 W. Le Find X9s Pro disposerait d’un capteur d’empreinte ultrasonique 3D et une résistance à l’eau.

Dit autrement : OPPO chercherait à casser le cliché « compact = concessions », en gardant l’endurance et la puissance d’un grand format.

Pas de date, mais un alignement possible avec Find X9 Ultra (mars)

Aucun timing officiel n’a filtré pour le Find X9s Pro. En revanche, plusieurs rumeurs situent le Find X9 Ultra en mars 2026 en Chine — ce qui ouvre la porte à un lancement groupé ou à un teasing croisé.

Si cette rumeur se confirme, OPPO viserait un segment encore mal servi : celui du compact premium qui ne sacrifie ni le zoom, ni l’autonomie. C’est un positionnement presque agressif face à un marché où le « Pro » est souvent devenu synonyme de grand écran.

Le risque, évidemment, c’est la crédibilité industrielle : deux capteurs de 200 mégapixels, c’est ambitieux… et chaque ambition se paie en épaisseur, en coût, ou en complexité optique. Mais si OPPO réussit, le Find X9s Pro pourrait devenir le téléphone qui remet une question sur la table : pourquoi le meilleur appareil photo doit-il forcément être énorme ?