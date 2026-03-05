Apple : Le récapitulatif complet des 10 nouveaux produits annoncés cette semaine

Apple a frappé fort cette semaine en annonçant pas moins d’une dizaine de nouveaux produits en trois jours. Du smartphone d’entrée de gamme à l’écran professionnel haut de vol, voici un tour d’horizon complet de toutes les annonces.

iPhone 17e : le budget iPhone se modernise

Apple a officialisé l’iPhone 17e, disponible à partir du 11 mars au prix de 719 €. Le smartphone embarque la puce A19, identique à celle de l’iPhone 17 standard, et propose désormais 256 Go de stockage de base, soit le double de son prédécesseur l’iPhone 16e.

Parmi les nouveautés notables, l’ajout du MagSafe et du Qi2 permet enfin la recharge sans fil jusqu’à 15W sur un modèle économique. La caméra de 48 mégapixels reste identique à celle de l’iPhone 16e. En revanche, le nouveau modem C1X constitue une véritable évolution : Apple annonce des débits jusqu’à deux fois plus rapides que le C1, avec une consommation énergétique réduite de 30 % par rapport au modem de l’iPhone 16 Pro. Résultat attendu : une meilleure autonomie.

L’iPhone 17e est disponible en noir, blanc et un nouveau coloris rose doux.

iPad Air M4 : plus rapide, même prix

L’iPad Air passe à la puce M4 sans changement de tarif : 669 € pour le modèle 11 pouces et 869 € pour le 13 pouces (avec une réduction de 50 € pour les établissements scolaires). Apple annonce des performances en hausse de 30 % par rapport à la version M3, et 2,3 fois supérieures au modèle M1.

La tablette dispose désormais de 12 Go de mémoire unifiée (+50 % vs le modèle précédent) et d’une bande passante mémoire de 120 Go/s. Ces améliorations sont principalement orientées vers les usages IA, que ce soit pour l’exécution de modèles locaux ou les tâches créatives. Le GPU passe à 9 cœurs, aux côtés d’un CPU 8 cœurs. Les coloris disponibles sont : bleu, violet, lumière stellaire et gris sidéral.

MacBook Pro M5 Pro et M5 Max : la puissance pour les professionnels

Les nouveaux MacBook Pro font leur apparition avec les puces M5 Pro et M5 Max, conçues pour répondre aux exigences des workflows intensifs et de l’IA. Apple promet des performances jusqu’à 4 fois supérieures sur les tâches IA par rapport aux générations M4, et jusqu’à 8 fois plus rapides en génération d’images IA par rapport aux M1 Pro et Max.

Les deux modèles disposent d’un CPU 18 cœurs — une montée en puissance significative par rapport au 14 cœurs du M4 Pro — dont six « super cœurs » haute performance. Le M5 Pro supporte jusqu’à 64 Go de mémoire unifiée (307 Go/s de bande passante), tandis que le M5 Max monte jusqu’à 128 Go (614 Go/s). Le stockage démarre à 1 To (M5 Pro) et 2 To (M5 Max), la lecture/écriture est deux fois plus rapide que sur la génération précédente.

L’autonomie atteint jusqu’à 24 heures, avec une recharge à 50 % en 30 minutes via un adaptateur USB-C 96W. Les ports Thunderbolt 5 et le système audio 6 haut-parleurs complètent la fiche technique.

Les tarifs débutent à 2 499 € pour le 14 pouces M5 Pro, 2 999 € pour le 16 pouces M5 Pro, 4 199 € pour le 14 pouces M5 Max et 4 499 € pour le 16 pouces M5 Max. Deux coloris : noir et argent.

MacBook Air M5 : l’IA pour le grand public

Le MacBook Air M5 s’inscrit dans la continuité de son prédécesseur tout en gagnant en autonomie : Apple annonce 18 heures contre 12 heures pour les modèles Intel de 2020. La configuration de base passe à 512 Go de stockage, le double du modèle précédent.

L’appareil embarque une caméra Center Stage 12 MP, un système audio Spatial Audio avec Dolby Atmos, deux ports Thunderbolt 4, MagSafe et une prise jack 3,5 mm.

Le 13 pouces est proposé à partir de 1 199 €, le 15 pouces à 1 499 €, en quatre coloris : bleu ciel, minuit, lumière stellaire et argent.

MacBook Neo : la réponse d’Apple au Chromebook

C’est sans doute l’annonce la plus surprenante de la semaine : Apple lance le MacBook Neo, un ordinateur portable d’entrée de gamme à 699 €, clairement positionné face aux Chromebooks de Google. Destiné aux étudiants et aux usages courants, il ne convient pas aux tâches intensives comme le montage vidéo ou la 3D.

Sa particularité : il fonctionne avec la puce A18 Pro, celle des iPhone 16 Pro, et non avec une puce M comme les autres Mac. Il embarque un GPU 5 cœurs, un Neural Engine 16 cœurs, une caméra FaceTime HD 1080p, des haut-parleurs Spatial Audio et une autonomie annoncée de 16 heures.

Le modèle de base propose 256 Go de stockage ; à 699 €, on passe à 512 Go avec Touch ID en prime. Quatre coloris au programme : argent, blush, citrus et indigo.

Studio Display et Studio Display XDR : des écrans repensés

Apple renouvelle également sa gamme d’écrans professionnels avec deux nouveaux modèles 27 pouces. Le Studio Display est affiché à 1 699 € et le Studio Display XDR à 3 499 €. Les deux embarquent désormais une caméra Center Stage 12 mégapixels, compatible avec la fonction Desk View (affichage simultané du visage et d’une vue en plongée du bureau).

La connectivité passe au Thunderbolt 5, avec possibilité de chaîner jusqu’à quatre écrans. Le Studio Display affiche une résolution 5K Retina (14 millions de pixels), 600 nits de luminosité et la gamme colorimétrique P3. Le Studio Display XDR va plus loin avec une dalle mini-LED, plus de 2 000 zones de gradation locale, jusqu’à 2 000 nits en HDR, un taux de contraste de 1 000 000:1 et la norme Adobe RGB.

Nouveaux accessoires printemps

Apple profite de l’occasion pour enrichir sa gamme d’accessoires avec de nouvelles couleurs printanières. Les coques en silicone pour iPhone 17, 17 Pro et Pro Max accueillent les teintes Rose goyave, Vanille et Lavande électrique.

Les bracelets Apple Watch Bracelet Sport et Boucle Sport s’agrémentent de Rose pastel, Rose goyave, Clémentine, Bleu maritime et Lumière stellaire. La Bandouilière est désormais disponible en Rose pastel et Rose goyave.