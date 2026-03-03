Accueil » OPPO Find X9 Ultra : Le monstre de la photo arrive enfin en France !

OPPO a profité du MWC 2026 pour lâcher une information que ses fans attendaient depuis des années : le Find X9 Ultra aura droit à un lancement mondial « plus tard cette année ». Une première pour la plateforme Ultra de la marque, jusqu’ici cantonnée au marché chinois.

Le message est soigneusement cadré : pas encore de fiche technique complète, pas de prix, pas de calendrier par pays… mais une promesse claire — la photo sera le cœur du projet, avec un système co-développé avec Hasselblad et un slogan qui résume l’ambition : « Built to Be Your Next Camera ».

Un virage stratégique : le Ultra devient une vitrine mondiale

Cette officialisation est moins anecdotique qu’elle en a l’air. Le segment « Ultra » est devenu, en 2026, la vitrine technologique des constructeurs : capteurs géants, téléobjectifs périscopiques complexes, batteries surdimensionnées, et une obsession commune — se positionner comme alternative crédible à l’iPhone Pro et aux Galaxy Ultra. OPPO explique justement vouloir « élever le benchmark » photo avec ce modèle, tout en gardant le détail des specs pour plus tard.

En Europe, OPPO laisse même entendre que l’arrivée pourrait être « très bientôt », avec des spéculations autour d’une fenêtre printanière selon les marchés.

Ce que l’on sait (et ce que l’on suppose) côté fiche technique

OPPO ne valide pour l’instant que la philosophie générale (photo + Hasselblad + lancement global). Le reste vient des fuites, plutôt cohérentes entre elles :

Écran : dalle OLED plate de 6,82 pouces en 2K, avec un débat autour du taux : certaines unités d’ingénierie monteraient à 144 Hz, mais le modèle final serait plutôt 120 Hz.

SoC : Snapdragon 8 Elite Gen 5, avec ColorOS 16/Android 16.

Batterie : environ 7 050 mAh, avec 80 W filaire et 50 W sans-fil (à prendre comme des chiffres « pré-lancement »).

Photo : le « quad » qui vise l’excès… mais surtout la polyvalence

C’est la partie la plus excitante et la plus plausible, car elle colle à la trajectoire OPPO/Hasselblad ces dernières générations :

200 mégapixels en capteur principal

50 mégapixels en ultra grand-angle

200 mégapixels en périscope 3×

50 mégapixels en périscope additionnel

50 mégapixels en selfie

L’idée derrière ce duo de 200 mégapixels (principal + périscope) est simple : garder un niveau de détail élevé au grand-angle comme au zoom, et permettre des recadrages « propres » sans dégrader trop vite la texture. C’est une logique qu’on voit déjà se généraliser chez les photophones premium.

Pourquoi OPPO peut devenir dangereux… s’il livre vraiment « global » ?

OPPO a déjà la crédibilité optique (Hasselblad, science de la couleur, rendu souvent très « photo »), mais il lui manquait un facteur clé : la disponibilité. Un Ultra confiné à la Chine, c’est une vitrine pour geeks ; un Ultra distribué — même partiellement — devient un produit qui pèse sur le marché.

Le défi sera double :

Le « global » réel : « lancement international » ne veut pas toujours dire « partout ». OPPO a parfois été inégal en Europe selon les cycles et les partenariats. Le logiciel photo : avec des capteurs aussi ambitieux, la question n’est pas de faire des images « spectaculaires » en vitrine, mais de tenir la cohérence : HDR naturel, textures propres, focus fiable, et vidéo stable.

Si OPPO réussit, le Find X9 Ultra pourrait devenir le photophone que beaucoup attendaient… sans passeport chinois.