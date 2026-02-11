Accueil » OPPO Find X9 Ultra : une photo en fuite dévoile le module rond et une stratégie photo XXL

OPPO Find X9 Ultra : une photo en fuite dévoile le module rond et une stratégie photo XXL

OPPO Find X9 Ultra : une photo en fuite dévoile le module rond et une stratégie photo XXL

Le Find X9 Ultra commence à sortir de l’ombre — littéralement. Une photo en conditions réelles, prise alors que le smartphone est encore enfermé dans une coque de confidentialité, vient de fuiter. On ne voit pas le design final, mais on distingue suffisamment d’ouvertures pour comprendre l’essentiel : OPPO remet la photo au centre, et le fait avec un module qui ne cherche pas à être discret.

Sur l’image, deux appareils apparaissent, et la source précise qu’il n’est pas certain qu’ils soient tous les deux des prototypes du X9 Ultra. En revanche, celui de droite — avec davantage d’ouvertures — serait le meilleur candidat.

Ce qui ressort : le Ultra conserverait un bloc photo circulaire, quand les Find X9 et Find X9 Pro joueraient une disposition plus classique, en îlot, positionnée en haut à gauche. Un choix « signature », qui rappelle l’ADN des Ultra récents : un smartphone pensé comme une caméra, avant d’être un objet de design minimaliste.

Find X9 Ultra : Une fiche photo qui vise très haut : double 200 mégapixels et zoom « sérieux »

Les rumeurs convergent vers un ensemble photo particulièrement ambitieux :

Grand-angle principal 200 mégapixels (Sony LYT-901) avec OIS

Ultra grand-angle 50 mégapixels (Samsung JN5)

Téléobjectif périscope 200 mégapixels (OmniVision OV52A) annoncé autour du 3x

Second périscope 50 mégapixels (Samsung JN5) avec un 10x optique évoqué

Ce mix « double périscope + double très haute définition » est cohérent avec ce que plusieurs sources ont rapporté ces dernières semaines : OPPO veut faire du Find X9 Ultra une vitrine photo, capable de couvrir une large plage focale sans se reposer uniquement sur le traitement algorithmique.

Et, il y a un twist très OPPO : un téléconvertisseur externe serait à nouveau dans les tuyaux, avec une focale effective évoquée autour de 300 mm, ce qui placerait l’Ultra dans une logique quasi « hybride » entre smartphone et accessoire photo.

Sous le capot : Snapdragon pour le Ultra, et une grosse batterie annoncée

Côté plateforme, l’histoire semble écrite à l’avance : les Find X9/X9 Pro seraient sur Dimensity 9500, tandis que le Find X9 Ultra passerait sur Snapdragon 8 Elite Gen 5. On parle aussi d’un écran de 6,82 pouces AMOLED 2K à 120 Hz et d’une batterie proche des 7 000 mAh, avec 80 W filaire et 50 W sans fil — une combinaison qui, si elle se confirme, placerait Oppo dans le club très fermé des flagships « endurants » sans compromis sur la charge rapide.

Deux capteurs de 200 mégapixels, c’est spectaculaire — mais ce n’est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c’est la cohérence optique : multiplier les capteurs, oui, mais surtout sécuriser la qualité en zoom (là où beaucoup de flagships se contentent d’un périscope et d’un recadrage agressif). Le téléconvertisseur « 300 mm » va dans le même sens : OPPO tente de rendre le zoom désirable, pas seulement « utilisable ».

Si le Find X9 Ultra sort bien en mars en Chine, puis plus largement ensuite, il pourrait devenir l’un des rares smartphones de 2026 à assumer une vision claire : faire du mobile une caméra à focales multiples, plutôt qu’un appareil photo dopé à l’IA.