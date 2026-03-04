OnePlus 15T : Le premier smartphone compact certifié IP69K pour résister à tout

Depuis quelques jours, OnePlus distille les informations au compte-gouttes autour du OnePlus 15T. Dernier indice en date : selon le président de OnePlus Chine, Li Jie, le smartphone viserait une résistance à l’eau « complète » avec une combinaison de certifications rarement revendiquée sur un format compact.

Une avalanche d’IP : IP66 + IP68 + IP69 + IP69K, vraiment ?

D’après la mise à jour relayée aujourd’hui, le OnePlus 15T pourrait supporter IP66, IP68, IP69 et IP69K. Sur le papier, cela couvrirait à la fois la poussière et différents scénarios d’exposition à l’eau — des projections aux immersions, jusqu’aux jets haute pression.

Le point qui attire immédiatement l’attention, c’est l’IP69K : une norme plutôt associée au monde industriel, pensée pour résister à des jets d’eau à très haute pression et haute température. Les conditions de test généralement citées tournent autour de 80–100 bar et jusqu’à 80 °C.

Ce que ça change au quotidien ? Plus que la promesse « je peux le rincer », c’est surtout un signal : OnePlus veut vendre un compact capable d’encaisser pluie lourde, éclaboussures chaudes, nettoyage énergique avec plus de sérénité qu’un smartphone IP68 « classique ». (À noter : les certifications IP restent des tests en conditions contrôlées ; elles ne garantissent jamais une invincibilité en usage réel).

OnePlus 15T, un « petit » flagship, mais pas au rabais

Côté fiche technique, l’histoire racontée par les fuites et listings est celle d’un compact qui refuse les compromis :

Snapdragon 8 Elite Gen 5

jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage évoqués

écran 6,32 pouces avec bordures très fines et symétriques, OnePlus ayant même comparé visuellement le « cadre » à celui d’un iPhone dans une publication

un score AnTuTu rapporté autour de 4,45 millions (à prendre comme un indicateur marketing/benchmark, pas une vérité d’usage)

Et puis, l’autre obsession de 2026 : la batterie. Plusieurs sources parlent d’une batterie avec une capacité entre 7 000 et 7 500 mAh avec 100 W en filaire — une proposition agressive pour un format compact si elle se confirme.

Photo : le téléobjectif périscopique comme choix éditorial

Sur la caméra, les rumeurs oscillent (200 mégapixels ou 50 mégapixels pour le principal selon les versions), mais un point revient : un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels, signe que OnePlus cherche à donner au « petit » une vraie signature photo — pas juste un module correct par défaut.

La durabilité devient un argument premium… surtout sur les compacts

Ce dossier IP69K n’est pas qu’un détail technique : c’est une manière de repositionner le compact. Ces dernières années, « petit téléphone » a souvent signifié « moins de batterie, moins de dissipation thermique, moins de sérénité ». OnePlus semble vouloir inverser la narration : compact, mais endurant ; compact, mais robuste.

Reste la question que OnePlus devra trancher au lancement : quelle valeur réelle derrière l’empilement d’IP ? Si la marque communique clairement sur les limites (eau salée, chutes, usure des joints, réparations), elle peut transformer la résistance en argument de confiance. Si c’est présenté comme un super-pouvoir, l’effet boomerang est assuré.

Dernier détail à surveiller : une variante OnePlus 15 s serait destinée à certains marchés hors Chine, suggérant une stratégie de « rebadge » ou d’adaptation régionale.