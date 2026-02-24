MWC 2026 : HONOR va dévoiler son premier robot humanoïde à Barcelone

HONOR vient de verrouiller son agenda pour le MWC 2026 à Barcelone avec une communication « Save the Date » sous le thème « Believers in AI Future ». Le message est clair : cette année, l’IA ne sera pas seulement une couche logicielle.

Elle prendra corps — littéralement — avec l’annonce d’un premier robot humanoïde « IA incarné », aux côtés d’une salve de nouveaux appareils (pliable, tablette, PC).

HONOR entre dans la robotique humanoïde

Le point focal du keynote est l’introduction du premier robot humanoïde HONOR, présenté comme une incursion dans l’« IA incarné » — l’IA qui agit dans le monde physique plutôt que de rester confinée à un écran.

Ce mouvement ne sort pas de nulle part : Bloomberg rapportait déjà en 2025 qu’HONOR développait des humanoïdes dans le cadre de son plan IA, signe que la marque voit la robotique comme une extension logique de son virage « AI device ecosystem ».

Les produits attendus : Robot Phone, Magic V6, MagicPad 4 et MagicBook Pro 14

Selon la page événement officielle et les reprises presse, HONOR devrait présenter :

HONOR Robot Phone : un appareil « concept/produit » destiné à illustrer la convergence smartphone × robotique (HONOR parle d’un aperçu du futur de l’intégration mobile/robotique).

HONOR Magic V6 : le prochain pliable, annoncé autour d’un triptyque désormais classique : durabilité, batterie en hausse et design encore plus fin.

HONOR MagicPad 4 et HONOR MagicBook Pro 14 : tablette et laptop « ultra-slim », présentés comme des déclinaisons productivité de cette vision AI-centric.

Une continuité assumée : le MWC 2026 comme chapitre 2 de l’ALPHA PLAN

HONOR positionne explicitement ce show comme la suite de son HONOR ALPHA PLAN, dévoilé au MWC 2025 : une stratégie pour passer du statut de fabricant de smartphones à celui d’acteur d’un écosystème de devices IA.

Autrement dit, le robot humanoïde sert autant de démonstration technologique que de symbole. Il matérialise la promesse de « l’avenir synergique homme-machine » que la marque raconte depuis un an.

Informations pratiques : date, heure, lieu

La HONOR Keynote Launch Event est annoncée au 1er mars 2026 à 13 heures.

La robotique humanoïde est un territoire où il est facile de faire sensation — et difficile de convaincre. Pour HONOR, l’enjeu sera de montrer que ce robot n’est pas un « coup de scène », mais une pièce cohérente d’un écosystème : capteurs, IA embarquée, services, et scénarios d’usage concrets.

Si la marque réussit, elle peut sortir du duel traditionnel « photographie/charge/écran » et se positionner sur une question plus ambitieuse : à quoi ressemble l’IA quand elle quitte le smartphone ?