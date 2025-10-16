Accueil » Honor dévoile le « Robot Phone » : un smartphone à caméra gimbal intelligente qui bouge toute seule

Honor dévoile le « Robot Phone » : un smartphone à caméra gimbal intelligente qui bouge toute seule

À la fin de son événement de lancement des Magic 8 et Magic 8 Pro, Honor a réservé une véritable surprise : un concept baptisé « Robot Phone », un smartphone futuriste doté d’un objectif monté sur un bras gimbal motorisé et piloté par IA.

L’appareil — pour l’instant entièrement virtuel, montré uniquement via une vidéo de synthèse — imagine un téléphone capable de filmer, bouger et cadrer de lui-même, presque comme un petit robot.

Honor « Robot Phone » : de Une caméra qui se déploie… et s’anime

Visuellement, le Robot Phone ressemble à un smartphone épais mais classique. Le logo « Honor » disparaît au profit d’un symbole alpha (α), représentant la vision d’entreprise « Alpha Plan » de la marque.

La vraie différence se cache dans son module photo scindé en deux parties, d’où émerge un bras articulé motorisé.

Ce bras gimbal peut pivoter dans toutes les directions, se relever pour les selfies, ou filmer des scènes autour du téléphone posé sur une table.

Dans la vidéo, la caméra se déploie avec un petit rire mécanique (oui, littéralement un rire) et semble capable de bouger de manière autonome, suivant un sujet ou ajustant son angle sans intervention humaine.

Cette approche rappelle un peu le Zenfone 6 d’Asus (2019), dont les caméras se retournaient pour les selfies, mais Honor pousse le concept beaucoup plus loin : ici, la caméra n’est pas seulement mobile, elle serait dotée d’intelligence contextuelle.

Un « compagnon émotionnel » selon Honor

Honor ne décrit pas son Robot Phone comme un simple gadget, mais comme un nouveau type d’appareil émotionnellement intelligent.

Dans son communiqué, la marque explique : « Avec le Robot Phone, Honor imagine le smartphone du futur comme plus qu’un outil. Il devient un compagnon émotionnel qui ressent, s’adapte et évolue de manière autonome — enrichissant la vie de ses utilisateurs avec amour, joie et sagesse ».

Le teaser montre la caméra :

prenant des selfies,

filmant une scène depuis une table,

observant le ciel étoilé,

ou même suivant un sujet en mouvement.

Une mise en scène presque poétique — et un brin anthropomorphique — qui cherche à humaniser l’IA intégrée à ce concept.

IA, mouvement et interaction

D’après Honor, la caméra gimbal serait alimentée par des algorithmes d’intelligence artificielle capables de :

cadrer automatiquement un sujet,

anticiper un mouvement,

interagir avec son environnement,

voire reconnaître des émotions.

L’idée est de faire du Robot Phone un appareil capable de filmer et photographier de manière autonome, mais aussi d’interagir avec l’utilisateur de façon expressive.

On pourrait presque y voir une fusion entre un DJI Osmo Pocket miniature et un animal de compagnie virtuel.

Design et intégration

Quand le bras est replié, le Robot Phone ressemble à un smartphone standard — Honor montre d’ailleurs dans sa vidéo comment le module photo se range parfaitement dans le châssis. Mais une fois activé, il donne l’impression de prendre vie, pivote, observe et réagit à son environnement, évoquant presque un œil robotique.

Ce concept s’inscrit dans la tendance émergente de smartphones « vivants », où l’IA ne se limite plus à l’écran, mais s’exprime à travers le design et le mouvement.

Vers une présentation réelle au MWC 2026

Pour l’heure, Honor n’a montré aucun prototype physique — seulement des rendus numériques. La marque promet d’en révéler davantage au Mobile World Congress (MWC) de Barcelone au printemps 2026, où le Robot Phone pourrait apparaître sous forme de démonstration.

Le « Robot Phone » était la fameuse « one more thing » de l’événement, clôturant un lancement déjà riche avec les Magic 8, les nouveaux écouteurs Honor Earbuds 4, la montre Watch 5 Pro, et les tablettes MagicPad 3.