MWC 2025, Honor, le premier smartphone à agent IA et l’ambitieux ALPHA PLAN

Lors du MWC 2025, Honor a présenté son ambitieuse vision de l’avenir du smartphone avec l’introduction du premier smartphone à agent IA. Conçu en collaboration avec Google et Qualcomm, cet appareil révolutionnaire marque le début d’une transformation profonde du marché mobile.

Mais au-delà du hardware, Honor a aussi dévoilé le ALPHA PLAN, une feuille de route en trois étapes visant à faire évoluer l’entreprise d’une simple marque de smartphones à un leader mondial des écosystèmes IA.

Dans un discours inspirant, le PDG d’HONOR, James Li, a souligné l’impact grandissant de l’IA sur les industries et la société :

L’IA redéfinit les industries, les sociétés et les cultures comme jamais auparavant. Nous devons nous unir pour relever les défis et saisir les opportunités d’un avenir ouvert et collaboratif autour de l’IA.