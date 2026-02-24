WhatsApp : L’envoi de messages programmés enfin repéré dans la bêta iOS

Pendant des années, envoyer « pile à minuit » sur WhatsApp relevait plus de la discipline personnelle que de la technologie. Anniversaires, décalages horaires, rappels pro… tout passait par des bricolages.

Cette friction pourrait enfin disparaître : WABetaInfo a repéré des références à une fonctionnalité « Messages programmés » de WhatsApp dans la bêta iOS 26.7.10.72 distribuée via TestFlight. Et non, ce n’est pas encore activé — mais le code laisse clairement entendre que WhatsApp travaille dessus.

WhatsApp : Rédiger maintenant, envoyer plus tard, gérer avant départ

Dans son article, WABetaInfo explique que WhatsApp développe une option permettant de choisir une date et une heure pour l’envoi automatique d’un message. Les messages programmés apparaîtraient dans une section dédiée (au niveau des informations de la conversation), avec la possibilité de supprimer un message planifié avant qu’il ne parte.

Ce détail est important : WhatsApp ne viserait pas seulement le « programmer l’envoi », mais aussi la gestion (voir combien de messages sont en attente, les annuler). C’est exactement ce qui rend la fonction utile au quotidien, pas juste « cool ».

WhatsApp rattrape enfin Telegram… et évite les contournements douteux

Telegram propose la programmation depuis longtemps (maintien du bouton d’envoi → « Message programmé »). Sur Android, certains utilisateurs passent par des apps d’automatisation (avec permissions larges), et sur iOS par Raccourcis… mais ce n’est ni élégant ni idéal côté confidentialité.

Un système natif WhatsApp, c’est la fin des bricolages — et un pas vers une messagerie qui respecte mieux les usages modernes (travail asynchrone, time zones, et « je l’écris maintenant pendant que j’y pense »). La fonctionnalité est cachée dans la beta : aucun calendrier public, aucune confirmation officielle, et WhatsApp a déjà laissé des features « en code » traîner longtemps avant de les livrer… parfois sans jamais les sortir.

Ce genre d’ajout n’a rien de spectaculaire… et c’est justement pour ça qu’il est précieux. Une messagerie devient mature quand elle supprime les micro-frictions qui font perdre du temps et de l’attention. Si WhatsApp livre enfin les messages programmés, ce sera typiquement le type de fonctionnalité que l’on utilise sans y penser — et qu’on regrette immédiatement quand elle n’est pas là.