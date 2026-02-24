MWC 2026 : Xiaomi lancera sa batterie magnétique de seulement 6 mm d’épaisseur

Xiaomi va profiter de son show du 28 février 2026 à Barcelone en marge du MWC 2026 pour mondialiser un produit déjà aperçu dans plusieurs régions : la UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W, une batterie magnétique qui mise d’abord sur le design — 6 mm d’épaisseur, 98 g — sans oublier le pragmatisme (15 W sans fil, 22,5 W filaire).

L’annonce est attendue pendant l’événement « The New Wave of Imagery », programmé à 14 heures, heure de Paris.

UltraThin Magnetic Power Bank : un format « MagSafe-like » vraiment ultrafin

Sur la fiche Xiaomi Global, la promesse est simple : une batterie externe magnétique qui se plaque à l’arrière du téléphone et déclenche la charge sans fil, dans un châssis aluminium très fin.

Xiaomi confirme une capacité de 5 000 mAh (énergie 18,58 Wh), avec une capacité nominale de 3 000 mAh (5V/2A), classique à ce format. En outre, elle confirme jusqu’à 15 W en charge sans fil (selon modes et compatibilité), avec une mention claire : sur iPhone, on reste en pratique sur les plafonds MagSafe/Apple (souvent 7,5 W pour les accessoires non certifiés MagSafe).

En outre, la batterie dispose d’un port USB-C offrant jusqu’à 22,5 W en charge filaire, et une charge simultanée de deux appareils (sans fil + filaire). Enfin, Xiaomi met en avant 10 couches de protection (surchauffe, surtension, court-circuit, etc.).

Prix déjà connus dans certains pays

Avant même le lancement « global » au MWC, Xiaomi affiche déjà le produit sur ses boutiques régionales :

Australie : 69,50 dollars australien sur la page officielle Xiaomi AU.

Royaume-Uni : 49,99 £

La logique est claire : le MWC sert de rampe de déploiement pour étendre la disponibilité et uniformiser la communication produit.

Couleurs : l’orange pour « faire MWC »

Trois coloris sont évoqués (dont Silver largement diffusé). Le point fun, c’est que Xiaomi tease davantage la version Orange pour le MWC, probablement pour donner une identité visuelle plus forte à un accessoire qui, autrement, reste très « tech sobre ».

Xiaomi confirme que l’événement barcelonais mettra aussi en avant d’autres produits, notamment Xiaomi 17 Ultra et des annonces AIoT.