Honor MagicPad 4 : écran 12,3 pouces 165 Hz, châssis ultra-fin et Snapdragon haut de gamme avant avril

Honor commence à installer le décor pour sa prochaine tablette haut de gamme. La MagicPad 4 est désormais officiellement teasée, avec une promesse très claire : fluidité extrême (165 Hz), format premium, et une fiche technique qui vise le sommet du segment Android — le tout avant une disponibilité évoquée autour du 1er avril en Chine.

Le timing n’est pas anodin : Honor prépare aussi sa prise de parole au MWC 2026 à Barcelone, où la marque prévoit de montrer d’autres produits vitrines (dont le Robot Phone, mentionné sur un site événementiel officiel Honor).

Dans ce contexte, la MagicPad 4 sert de contrepoint « productivité/divertissement » : un produit plus immédiatement commercial, mais conçu comme un étendard technologique.

Ce que Honor confirme déjà pour la MagicPad 4 : 12,3 pouces et 165 Hz

Premier élément solide : l’écran. Honor annonce une dalle de 12,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, un niveau rarement vu sur des tablettes grand public (et clairement pensé pour le scroll, le jeu, et l’interface ultra réactive).

Deuxième point qui fait lever un sourcil : le châssis. Les teasers et reprises indiquent un design sous les 5 mm d’épaisseur, tout en embarquant une batterie d’au moins 10 000 mAh — une combinaison qui vise le « waouh » physique autant que l’endurance.

Snapdragon 8 « récent » : le haut de gamme en ligne de mire

Honor reste prudente dans sa communication, mais les fuites convergent vers un SoC Snapdragon 8 de dernière génération, souvent cité comme un Snapdragon 8 Gen 5 dans les rumeurs. Si cela se confirme, la MagicPad 4 se positionnerait parmi les tablettes Android les plus puissantes annoncées à ce jour, avec un profil taillé pour le multitâche lourd, le gaming et les usages créatifs.

Autre signal intéressant : Honor a déjà mis en place au Royaume-Uni une opération marketing autour de la MagicPad 4, avec des conditions officielles qui évoquent une inscription donnant droit à un voucher de 100 £, et une fenêtre de validité/communication qui s’articule autour de fin mars, avec un envoi de code indiqué au 31 mars 2026.

Ce n’est pas une annonce de lancement en soi, mais c’est typiquement le genre d’horlogerie commerciale qui précède de très près une disponibilité.

Honor cherche une tablette « plaisir » qui joue aussi la productivité

Sur le papier, Honor coche une équation très 2026 : écran très rapide + grosse batterie + finesse extrême + puce flagship. Le message est limpide : faire une tablette qui donne envie par la sensation (fluidité, légèreté, finesse), tout en restant crédible comme machine « sérieuse ».

Reste la question décisive : le prix et l’écosystème. Sans tarif officiel ni détails complets (RAM, stockage, accessoires, stylet, clavier), la MagicPad 4 est encore une promesse. Mais une promesse bien calibrée : celle d’un format premium qui essaie de rivaliser avec les références — sans imiter leur austérité.