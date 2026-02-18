Honor Magic V6 : premières photos, cuir vegan rouge et batterie record 7 150 mAh avant le MWC 2026

Honor n’a pas encore lancé sa campagne de teasing « officielle », mais la machine marketing a déjà pris un raccourci : des photos de tournage partagées sur Weibo montrent l’acteur et chanteur hongkongais Nicholas Tse tenant un pliable ultra-fin qui ressemble fortement au futur Magic V6.

Et, ces images, aussi furtives soient-elles, confirment deux choses : Honor reste fidèle à sa signature… tout en préparant une version nettement plus « statutaire ».

Un design familier, avec un avantage premium : le rouge en cuir vegan

Sur ces clichés, on retrouve l’ADN maison : module photo arrière octogonal, très « Honor », et lignes d’antenne visibles sur le cadre, ce qui suggère une construction métallique.

Mais, l’information la plus intéressante, c’est la finition. Un leaker Weibo (WhyLab) évoquait déjà un rouge en cuir vegan comme coloris phare — et le modèle aperçu dans les photos semble coller pile à cette description. Autrement dit : Honor veut clairement que le Magic V6 « se voie ».

Batterie 7 150 mAh et charge 120 W : l’autonomie comme argument de rupture

Côté fiche technique, la rumeur qui revient avec insistance est celle d’une capacité typique d’environ 7 150 mAh, repérée via la certification 3C, avec en bonus une charge filaire 120 W — un duo qui, si confirmé, placerait le V6 dans une catégorie à part pour un pliable « book ».

C’est un pivot stratégique : depuis deux ans, les smartphones pliables se battent sur la finesse et les charnières. Honor, elle, semble vouloir gagner le « quotidien » : un pliable qui tient la journée (voire plus) sans compromis.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, capteur de 200 mégapixels : le haut de gamme sans demi-mesure

Les autres éléments évoqués dans les fuites dessinent un vrai flagship :

Snapdragon 8 Elite Gen 5

capteur principal 200 mégapixels (grand capteur)

téléobjectif périscopique (souvent cité autour de 3x)

attentes récurrentes : charge sans fil, résistance à l’eau/poussière, communication satellite BeiDou (selon les bruits de couloir)

Honor veut rester le champion de la finesse, mais sans sacrifier la batterie

C’est là que la comparaison avec le Magic V5 devient parlante : l’an dernier, Honor avait déjà poussé l’extrême avec un smartphone pliable annoncé à 8,8 mm une fois plié (sur certaines variantes) et une batterie autour de 6 100 mAh selon les fuites et communiqués de l’époque.

Passer à ~7 150 mAh tout en conservant une silhouette « ultra fine », c’est exactement le genre de tour de force qui fait vendre… à condition que la prise en main et les thermiques suivent.

Le calendrier le plus cité pointe vers une présentation autour du MWC 2026 (début mars à Barcelone). Si Honor joue la carte de la scène européenne, c’est aussi parce que le pliable est devenu un produit d’image : on ne vend plus seulement un format, on vend une intention (premium, endurance, style).