OPPO Find X9 Ultra : La batterie monstrueuse de 7 000 mAh qui va faire trembler Samsung

OPPO a déjà réussi son entrée 2026 avec les Find X9 et Find X9 Pro, deux flagships qui assument une idée simple : plus d’autonomie, sans sacrifier la photo. La suite logique, c’est le Find X9 Ultra — et une nouvelle fuite donne un avant-goût assez spectaculaire de ce que la marque préparerait : une batterie au-delà des 7 000 mAh et, au moins en prototype, un écran 2K à 144 Hz.

De quoi relancer la bataille des « Ultra »… à condition que ces chiffres survivent au passage en production.

Find X9 Ultra : Une batterie de 7 050 mAh confirmée « en creux » par OPPO

Le point le plus solide de la fuite concerne l’autonomie. Yogesh Brar affirme que le Find X9 Ultra embarque une batterie de 7 050 mAh sur une unité EVT (Engineering Validation Test). Ce chiffre colle avec une déclaration rapportée autour de OPPO : le responsable produit de la gamme Find, Zhou Yibao, aurait indiqué que le Ultra dépasserait les 7 000 mAh.

En contexte, c’est cohérent avec la stratégie de la série : le Find X9 « standard » et le Find X9 Pro misent déjà très haut sur la capacité (respectivement 7 025 mAh et 7 500 mAh selon les annonces et lancements européens).

La partie la plus « volatile » de la fuite, c’est l’écran. Brar évoque un panneau BOE OLED 2K aperçu en 144 Hz sur une unité EVT, mais précise que le modèle commercial pourrait revenir à 120 Hz.

C’est un scénario très plausible dans l’industrie : l’EVT sert précisément à explorer des options (consommation, chauffe, coûts, rendement de production). Le 144 Hz fait rêver, mais sur un Ultra où la photo et la sobriété énergétique comptent, Samsung, Apple et Google restent généralement à 120 Hz pour garder un équilibre. Oppo pourrait donc choisir la sagesse… ou réserver le 144 Hz à une autre variante plus tard.

Snapdragon 8 « Elite Gen 5 », ColorOS 16 et une caméra qui vise le haut du panier

Sur le reste de la fiche, on est encore sur du « selon les fuites », mais plusieurs médias convergent autour des mêmes axes :

écran autour de 6,82 pouces

Snapdragon 8 Elite Gen 5

Android 16/ColorOS 16 dès la sortie

et surtout, un module photo très ambitieux, avec un capteur principal Sony LYT-901 annoncé dans certaines fuites.

Côté téléobjectifs, certaines sources parlent d’un capteur de 200 mégapixels (OmniVision) et d’un second zoom de 50 mégapixels (Sony LYT-600), ce qui ressemble à une approche « double télé » plus agressive que beaucoup de concurrents.

OPPO attaque Samsung sur deux terrains où l’Ultra est vulnérable

Sur le papier, le Find X9 Ultra semble calibré pour provoquer une réaction immédiate : l’autonomie et la photo. Côté autonomie, 7 050 mAh, même avec une marge de marketing, mettrait une pression énorme sur n’importe quel « Ultra » à 5 000 mAh — et Samsung est justement critiqué depuis des années pour la stagnation de cette capacité.

Pour la photo, OPPO cherche visiblement à faire du modèle Ultra un produit « spécialiste », pas juste une version plus grande. Le fait que la série Find X9 Pro mette déjà en avant un téléobjectif 200 MP en Europe montre que la marque veut gagner le narratif « zoom et concerts » à grande échelle.

Le vrai juge, comme toujours, sera la réalité : traitement HDR, vitesse d’obturation, cohérence colorimétrique, chauffe, et tenue de l’autonomie avec modem + caméra + écran lumineux. Mais, l’intention est nette : OPPO veut un Ultra qui se lit comme un manifeste.

Lancement Chine attendu en mars, fenêtre globale au printemps

Plusieurs sources évoquent un lancement du Find X9 Ultra en mars en Chine, avec une potentielle disponibilité internationale entre avril et juin (à prendre avec prudence tant que OPPO ne confirme rien).