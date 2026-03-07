Accueil » Spotify Smart Reorder : L’IA qui mixe vos playlists comme un pro selon le BPM

Spotify continue de transformer la playlist en objet « vivant », moins figé, plus piloté par l’algorithme. Dernier ajout en date : Smart Reorder, une option intégrée à la fonctionnalité Mix qui réorganise automatiquement les titres d’une playlist en se basant sur deux marqueurs très « DJ » — le BPM (tempo) et la tonalité (key) — afin d’obtenir un enchaînement plus fluide d’un morceau à l’autre.

Spotify : Un bouton, et votre playlist trouve son « flow »

Smart Reorder est disponible dès maintenant pour les abonnés Premium dans l’application Spotify. Le chemin est simple :

Ouvrir une playlist Appuyer sur Mix Puis Edit Et tout en bas : Smart Reorder

Point à retenir : l’opération écrase votre ordre personnalisé. Autrement dit, si vous aviez construit un enchaînement à la main, Smart Reorder reprendra la main sur la structure. ￼

De « playlist » à « set » : Spotify assemble les briques

Cette nouveauté s’inscrit dans une montée en puissance de Spotify sur le terrain du mix « assisté » :

Depuis août 2025, Spotify a introduit des transitions personnalisables entre titres pour rendre les playlists plus continues (effets, courbes, etc.).

Avec Smart Reorder, Spotify ajoute la brique qui manquait : l’ordre, pensé en fonction du tempo et de la tonalité — la base du beatmatching et de la cohérence harmonique.

Résultat, vous pouvez quasiment obtenir un mix automatique de votre propre sélection, sans passer par un logiciel DJ.

Spotify veut devenir un « outil », pas seulement un lecteur

Ce qui se joue ici est plus large qu’un simple tri de playlist. Spotify pousse une idée : vous n’écoutez plus une liste, vous lancez une expérience. C’est aussi une réponse à la concurrence : la vidéo courte a son « autoplay », la musique cherche son équivalent — une écoute qui s’enchaîne toute seule, qui réduit la friction, et qui vous maintient dans un flux. Smart Reorder est une manière élégante de rendre ce flux musicalement crédible, même quand il est automatisé.

Et, ce n’est pas isolé : Spotify vient aussi d’accélérer sur les playlists générées par IA via Prompted Playlists (beta), où l’utilisateur décrit en texte ce qu’il veut écouter.

Mais, les puristes vont tiquer : l’algorithme sait optimiser un flux… pas raconter une histoire. Une playlist, c’est parfois un montage émotionnel fait de contrepoints, de silences, de chocs volontaires. Smart Reorder, lui, vise la continuité.