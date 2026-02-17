Accueil » PGYTech RetroVa : Le kit qui transforme votre iPhone en appareil photo Leica

PGYTech RetroVa : Le kit qui transforme votre iPhone en appareil photo Leica

On a longtemps cru que l’iPhone avait « tout ce qu’il faut » pour la photo mobile. Puis les marques chinoises ont ramené une idée simple : si le smartphone est un excellent capteur… pourquoi ne pas lui donner aussi les accessoires, la prise en main et l’optique d’un vrai appareil ?

Déjà derrière les kits téléobjectifs officiels de certains flagships Vivo et OPPO, PGYTech, veut désormais importer cette recette sur iPhone avec un produit très explicite : RetroVa Vintage Imaging Kit.

De Vivo/OPPO à l’iPhone : la même philosophie, mais sans bénédiction d’Apple

Le RetroVa ressemble à ces « kits de caméra » vus sur Vivo et OPPO : une coque dédiée, une poignée/grip qui se clipse (avec batterie intégrée et commandes physiques), et surtout un téléobjectif de 2.35x.

La différence majeure, c’est le statut : sur iPhone, ce n’est pas un accessoire « officiel Apple ». Résultat : le téléobjectif ne fonctionne que via l’app caméra de PGYTech, pas dans l’app Appareil photo d’iOS. C’est une limite structurante, parce qu’elle conditionne l’expérience (workflow, ProRes, raccourcis, habitudes) à un logiciel tiers.

Le détail qui change l’usage : enfin un slot microSD

C’est l’élément le plus « caméra » du kit : PGYTech intègre un lecteur microSD dans la poignée, une première pour ce type d’accessoire iPhone. L’idée est simple : décharger la mémoire interne quand on enchaîne photos et vidéos lourdes — et rendre l’objet plus crédible comme outil de production, pas juste gadget « Instagram ».

PetaPixel évoque aussi des fonctions « look & feel » dans l’app (émulations de film, bordures, watermarks) et précise des limites côté enregistrement (par exemple, certains modes ProRes ne seraient pas supportés selon la configuration).

Compatibilité et prix : iPhone 16 Pro/Pro Max et 17 Pro/Pro Max, à partir de 184 dollars

Le kit existe en versions pour iPhone 16 Pro/16 Pro Max et iPhone 17 Pro/17 Pro Max. Le prix annoncé est de 229,95 dollars, avec un tarif « early » sur Kickstarter à 184 dollars. Il est aussi possible d’acheter uniquement la coque + la poignée, sans l’optique.

Le concept est séduisant pour un public très précis : ceux qui veulent la portée d’un vrai télé, un grip confortable, des contrôles manuels, et une esthétique « camera ».

Le RetroVa dit beaucoup de l’époque : la course n’est plus seulement au capteur, mais à l’ergonomie et à l’optique. Apple a déjà normalisé l’iPhone comme caméra du quotidien ; PGYTech vise l’étape d’après : transformer l’iPhone en « boîtier » sur lequel on vient greffer une intention photographique.

Reste le point clé : la dépendance à une app tierce. Pour les passionnés, ce n’est pas forcément un problème — c’est même parfois un choix (Halide, Filmic Pro, etc.). Pour le grand public, en revanche, c’est une friction. Et c’est probablement pour cela que PGYTech démarre sur Kickstarter : tester la demande réelle d’un marché de niche, avant de viser plus large.