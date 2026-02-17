fermer
PGYTech RetroVa : Le kit qui transforme votre iPhone en appareil photo Leica

Mobile par Yohann Poiron le iPhone Leica PGYTech RetroVa
On a longtemps cru que l’iPhone avait « tout ce qu’il faut » pour la photo mobile. Puis les marques chinoises ont ramené une idée simple : si le smartphone est un excellent capteur… pourquoi ne pas lui donner aussi les accessoires, la prise en main et l’optique d’un vrai appareil ?

Déjà derrière les kits téléobjectifs officiels de certains flagships Vivo et OPPO, PGYTech, veut désormais importer cette recette sur iPhone avec un produit très explicite : RetroVa Vintage Imaging Kit.

De Vivo/OPPO à l’iPhone : la même philosophie, mais sans bénédiction d’Apple

Le RetroVa ressemble à ces « kits de caméra » vus sur Vivo et OPPO : une coque dédiée, une poignée/grip qui se clipse (avec batterie intégrée et commandes physiques), et surtout un téléobjectif de 2.35x.

dcadebcf3077e231773a685e078d240e original

La différence majeure, c’est le statut : sur iPhone, ce n’est pas un accessoire « officiel Apple ». Résultat : le téléobjectif ne fonctionne que via l’app caméra de PGYTech, pas dans l’app Appareil photo d’iOS. C’est une limite structurante, parce qu’elle conditionne l’expérience (workflow, ProRes, raccourcis, habitudes) à un logiciel tiers.

Le détail qui change l’usage : enfin un slot microSD

C’est l’élément le plus « caméra » du kit : PGYTech intègre un lecteur microSD dans la poignée, une première pour ce type d’accessoire iPhone. L’idée est simple : décharger la mémoire interne quand on enchaîne photos et vidéos lourdes — et rendre l’objet plus crédible comme outil de production, pas juste gadget « Instagram ».

72c63a90991d4e8ee2212076bf6edff1 original

PetaPixel évoque aussi des fonctions « look & feel » dans l’app (émulations de film, bordures, watermarks) et précise des limites côté enregistrement (par exemple, certains modes ProRes ne seraient pas supportés selon la configuration).

Compatibilité et prix : iPhone 16 Pro/Pro Max et 17 Pro/Pro Max, à partir de 184 dollars

Le kit existe en versions pour iPhone 16 Pro/16 Pro Max et iPhone 17 Pro/17 Pro Max. Le prix annoncé est de 229,95 dollars, avec un tarif « early » sur Kickstarter à 184 dollars. Il est aussi possible d’acheter uniquement la coque + la poignée, sans l’optique.

Le concept est séduisant pour un public très précis : ceux qui veulent la portée d’un vrai télé, un grip confortable, des contrôles manuels, et une esthétique « camera ».

Le RetroVa dit beaucoup de l’époque : la course n’est plus seulement au capteur, mais à l’ergonomie et à l’optique. Apple a déjà normalisé l’iPhone comme caméra du quotidien ; PGYTech vise l’étape d’après : transformer l’iPhone en « boîtier » sur lequel on vient greffer une intention photographique.

Reste le point clé : la dépendance à une app tierce. Pour les passionnés, ce n’est pas forcément un problème — c’est même parfois un choix (Halide, Filmic Pro, etc.). Pour le grand public, en revanche, c’est une friction. Et c’est probablement pour cela que PGYTech démarre sur Kickstarter : tester la demande réelle d’un marché de niche, avant de viser plus large.

Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

