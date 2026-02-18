Google I/O 2026 : dates officielles, programme et comment suivre l’événement (19–20 mai)

Google a officialisé le calendrier : la Google I/O 2026 se tiendra les 19 et 20 mai 2026, au Shoreline Amphitheatre de Mountain View (Californie), avec un suivi en ligne via le site officiel. Comme le veut la tradition, Google a orchestré l’annonce via un mini-jeu/puzzle I/O : une fois un certain seuil de progression atteint par la communauté, la date est dévoilée.

L’annonce reprend la formule désormais signature de l’événement : « dernières avancées en IA » et mises à jour de produits « de Gemini à Android et plus encore », avec keynotes, chats, démos et sessions.

Une I/O 2026 sans « grosse surprise hardware » ? C’est plausible, mais pas garanti

La Google I/O reste d’abord une conférence logicielle, même si Google aime parsemer le show d’annonces matérielles quand elles servent un récit produit. Néanmoins, pour le Pixel 10a, Google a bien verrouillé la fenêtre du 18 février 2026 (au minimum pour les précommandes, ce qui implique une annonce le même jour).

Les flagships Pixel arrivent traditionnellement plus tard dans l’année, donc la I/O 2026 pourrait se concentrer sur la plateforme et les services plutôt que sur un « Pixel 11 » en avance.

Cela dit, Google a parfois profité de la I/O pour montrer un produit « en teasing » (XR, IA, maison connectée), donc la porte n’est jamais complètement fermée.

Android 17 : le sujet qui va forcément reprendre de la place

Sur ce point, on a maintenant la chronologie de Android 17 : Google a annulé le lancement initial du 11 février, puis Android 17 Beta 1 a finalement commencé à être déployé le 13 février après un court retard.

La I/O reste traditionnellement le moment où Google « raconte » Android : design system, orientations (tablettes/foldables), API clés, sécurité, et — de plus en plus — la couche IA intégrée. Cette année, si Android XR est dans tes attentes, I/O est effectivement le rendez-vous le plus logique pour du concret (SDK, partenaires, démos), même si Google n’a encore rien teasé officiellement.

L’IA partout, mais avec une vraie question : « à quoi ça sert ? »

Le blog de la I/O met Gemini au centre du message, et on peut s’attendre à une édition qui cherche à mieux « industrialiser » l’IA : productivité, dev tools, Search, Docs, Photos, Chrome — bref, la distribution.

Après une édition précédente très chargée en annonces IA, l’enjeu 2026 sera moins d’impressionner que de stabiliser : fiabilité, coûts, intégrations, gouvernance, et fonctionnalités qui tiennent en production.