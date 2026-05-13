Accueil » Xiaomi 17 Max : Xiaomi prépare un flagship XXL avec batterie de 8 000 mAh et photo Leica

Xiaomi 17 Max : Xiaomi prépare un flagship XXL avec batterie de 8 000 mAh et photo Leica

Xiaomi 17 Max : Xiaomi prépare un flagship XXL avec batterie de 8 000 mAh et photo Leica

Xiaomi commence à lever le voile sur le Xiaomi 17 Max, un nouveau modèle grand format attendu plus tard en mai. La marque confirme déjà un écran plat de 6,9 pouces, des bordures fines et trois coloris — noir, bleu et blanc — tandis que Lu Weibing présente l’appareil comme une version « pleinement améliorée » du Xiaomi 17, et non comme un simple modèle agrandi.

Xiaomi 17 Max : Un vrai smartphone « Max », pas seulement plus grand

Le Xiaomi 17 Max semble pensé pour ceux qui veulent un flagship Android sans compromis sur l’affichage ni l’autonomie. Selon les fuites actuelles, il pourrait embarquer une dalle LTPO 1,5K à 120 Hz, deux haut-parleurs symétriques, un capteur d’empreintes ultrasonique et une résistance à l’eau renforcée.

Le point le plus spectaculaire reste la batterie annoncée à 8 000 mAh, potentiellement la plus imposante jamais intégrée dans un smartphone Xiaomi. La charge rapide atteindrait 100 W en filaire et 50 W sans fil, ce qui placerait l’appareil dans une logique très « power user ».

Leica, 200 mégapixels et Snapdragon haut de gamme

Côté photo, Xiaomi viserait haut avec un capteur principal Samsung ISOCELL HP de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique 50 mégapixels avec zoom optique 3x. Le partenariat Leica devrait rester au cœur du traitement d’image, comme sur les autres modèles premium de la marque.

La puce attendue serait le Snapdragon 8 Elite Gen 5, déjà utilisé sur le Xiaomi 17 standard, accompagnée de mémoire LPDDR5X et de stockage UFS 4.1.

Xiaomi veut occuper le terrain des flagships géants

Avec ce Xiaomi 17 Max, Xiaomi semble vouloir créer un pont entre ses modèles classiques et ses versions Ultra. L’idée : proposer un très grand écran, une autonomie record et une fiche technique premium, sans forcément reprendre tous les codes photo extrêmes du Xiaomi 17 Ultra.

Le pari est limpide : dans un marché où les smartphones haut de gamme se ressemblent de plus en plus, Xiaomi veut faire de l’endurance et du format XXL de vrais arguments différenciants. Si les fuites se confirment, le Xiaomi 17 Max pourrait devenir le flagship Android des utilisateurs qui veulent tout — surtout une batterie qui tient vraiment la distance.