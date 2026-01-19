Accueil » iPhone 18 Pro : Adieu l’encoche centrale, place au « poinçon » et à de nouveaux coloris !

Apple n’a encore rien officialisé, mais une nouvelle salve de rendus remet l’iPhone 18 Pro sous les projecteurs avec une promesse simple : un écran enfin moins « occupé », sans renoncer à l’ADN visuel de la Dynamic Island.

Dans une vidéo, Jon Prosser (Front Page Tech) avance aussi trois potentiels coloris pour l’iPhone 18 Pro — bordeaux, brun et violet — qui trancheraient avec la palette plus conservatrice des dernières générations.

iPhone 18 Pro : Une Dynamic Island plus discrète, pas forcément moins importante

Le changement le plus visible se jouerait… sur ce qu’on ne verrait plus. D’après ces rendus, Apple déplacerait une partie des composants Face ID sous la dalle, réduisant l’encoche actuelle à un simple trou pour la caméra frontale.

Et détail qui fait parler : ce trou serait relocalisé en haut à gauche, façon certains smartphones Android, plutôt qu’au centre.

Prosser soutient que la Dynamic Island resterait — mais qu’elle « glisserait » elle aussi vers la gauche, pour continuer à entourer l’espace caméra et conserver sa logique d’interface (Live Activities, alertes, minuteurs…). Dit autrement : Apple chercherait moins à supprimer la Dynamic Island qu’à la miniaturiser et la rendre moins intrusive.

Ce scénario n’arrive pas de nulle part : plusieurs rumeurs récentes décrivent déjà l’iPhone 18 Pro comme une étape vers un iPhone « sans encoche », avec Face ID sous l’écran et une caméra frontale dans un « poinçon ».

Ouverture variable : le retour du « matériel » dans la photo iPhone

Au dos, la mise à niveai la plus intéressante est moins visible mais potentiellement plus pour le « passionné de photographie » : une ouverture variable sur le capteur principal. Là où l’iPhone s’appuie beaucoup sur le calcul pour simuler profondeur et bokeh, une ouverture physique modulable permettrait de mieux contrôler la lumière (et donc le rendu) selon la scène : portraits plus naturels, basses lumières plus propres, transitions plus crédibles. ￼

Mais, Prosser évoque aussi une répartition « Pro Max en priorité » : l’ouverture variable pourrait être réservée au Pro Max, ce qui collerait au schéma habituel d’Apple (garder un avantage tangible pour le plus grand modèle).

A20 Pro, modem C2 : le vrai virage est peut-être invisible

Côté composants, les rendus s’accompagnent d’un récit technique devenu familier : A20 Pro et surtout le passage supposé à un modem Apple C2. Si ce point se confirme, ce serait un jalon clé dans la stratégie « verticale » d’Apple : mieux contrôler la radio, optimiser l’autonomie, et réduire la dépendance à Qualcomm sur une brique essentielle.

Même le bouton « Commande de l’appareil photo » serait en réflexion : Prosser parle d’un passage d’un système capacitif à un mécanisme à pression, plus simple et potentiellement plus fiable en usage.

Apple avance par étapes, et l’iPhone 18 Pro ressemble à une transition assumée

Pris ensemble, ces éléments dessinent une stratégie très Apple : déplacer la complexité sous la surface (Face ID sous l’écran), conserver une signature logicielle (Dynamic Island), et réserver les gros gains « waouh » à une montée en gamme soigneusement orchestrée.

Le vrai test sera l’exécution. Le Face ID sous l’écran est une promesse technologique difficile : il faut préserver précision, vitesse et sécurité, sans sacrifier luminosité ou homogénéité de la dalle. Si Apple y arrive, l’iPhone 18 Pro deviendrait une étape-charnière : un iPhone qui se rapproche du tout-écran, sans encore faire disparaître totalement l’empreinte visuelle de la caméra frontale.

Et comme toujours avec les fuites : Prosser a déjà eu des bons coups… et des ratés. La meilleure lecture est donc la plus journalistique : une direction probable, pas une certitude.