Huawei n°1 en Chine : Le géant détrône Apple au terme d’une année 2025 historique

Cinq ans après avoir cédé sa couronne, Huawei reprend la tête du plus grand marché smartphone au monde — la Chine — au terme d’une année 2025 jouée à la marge, presque au photo-finish.

Derrière ce classement, c’est tout un récit industriel qui ressurgit : celui d’un géant contraint par les sanctions, puis remis en selle par sa chaîne d’approvisionnement « Made in China ».

Huawei reprend la première place, Apple talonne

Selon les chiffres compilés par IDC, Huawei a expédié 46,7 millions de smartphones en Chine en 2025, soit 16,4 % de part de marché, devant Apple à 46,2 millions et 16,2 %.

Vivo, Xiaomi et OPPO complètent le top 5 — et Honor en sort sur l’année.

Ce retour au sommet est symbolique : il s’agit de la première année pleine où Huawei termine n° 1 depuis 2020, dans un marché où chaque dixième de point devient un avantage stratégique.

Les clés techniques : 5G, Kirin et « relocalisation » du cœur de la machine

La lecture la plus intéressante n’est pas seulement commerciale : elle est industrielle. Huawei bénéficie d’un alignement rare entre produit et capacité de production locale, porté par le retour en force de ses SoC Kirin et l’amélioration progressive de la production domestique — un élément que les analyses de marché mettent en avant pour expliquer le rebond.

Côté gamme, Huawei a consolidé un positionnement premium avec ses familles Mate (performance, usage « business ») et Pura (image, design), deux lignes souvent utilisées comme vitrine technologique et aspirateur de marges.

Surtout, les avancées sur les puces « maison » restent le nerf de la guerre : le Kirin 9030 de la série Mate 80 aurait été produit par SMIC via un procédé 7 nm amélioré — encore en retard sur les leaders, mais suffisamment crédible pour soutenir des volumes premium en Chine.

Un duel premium, mais un marché qui se referme

L’autre message de 2025, c’est que la bataille se gagne au sommet. Apple a résisté grâce à une dynamique forte autour de l’iPhone 17 — et a même signé des performances mensuelles marquantes en Chine à l’automne. Mais, cette rivalité se joue dans un environnement moins porteur : le marché chinois a reculé de 0,6 % sur l’année, à environ 285 millions d’unités expédiées.

Autrement dit : Huawei reprend la couronne dans un royaume qui ne grandit plus. Cela change la nature de la compétition : moins de conquête « par expansion », plus de transfert de parts, d’écosystèmes et de fidélité.

2026 : la couronne sera plus lourde à porter

Le plus grand risque n’est pas l’innovation, mais l’économie du hardware. IDC et d’autres cabinets pointent déjà une pression accrue sur 2026, notamment via la hausse des coûts — en particulier la mémoire — susceptible de pousser les prix vers le haut et de ralentir les renouvellements.

Pour Huawei, défendre la première place impliquera donc plus qu’un bon line-up : il faudra maintenir une cadence industrielle (puces, modems, composants critiques) tout en évitant l’érosion des marges face à Vivo, Xiaomi et OPPO, qui savent se battre sur le volume… et sur la vitesse d’exécution.

En 2025, Huawei a prouvé qu’il pouvait revenir. En 2026, il devra prouver qu’il peut durer.