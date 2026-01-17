fermer
IKEA KALLSUP : Une enceinte à 5 € capable de se synchroniser par dizaines !

Périphériques par Yohann Poiron le CES 2026 IKEA KALLSUP
On dirait un jouet : un petit cube coloré, deux boutons, et une promesse presque absurde. Avec KALLSUP, IKEA ne lance pas simplement une enceinte portable bon marché — elle propose une idée : celle d’un son modulaire, que l’on additionne comme des briques, jusqu’à couvrir une pièce, un jardin… ou un événement.

Présentée au CES 2026, la KALLSUP arrive avec une stratégie claire : prix plancher, design pop, et diffusion « collective ». IKEA annonce une disponibilité en avril 2026, avec un tarif de 5 € en Europe.

La fiche technique reflète l’ADN IKEA : minimalisme fonctionnel.

La KALLSUP est une enceinte cube d’environ 7 cm de côté, avec Bluetooth 5.3, une charge USB-C, et une autonomie annoncée autour de 9 heures à 50 % de volume. Elle se contente de deux boutons (appairage et lecture/pause), et laisse le volume au smartphone. IKEA indique aussi une batterie remplaçable, un détail rare à ce prix.

À noter : elle n’est pas étanche — on est davantage sur une enceinte d’appoint « maison/terrasse » que sur une baroudeuse.

Le vrai différenciateur : jusqu’à 100 enceintes en grappes

Là où IKEA surprend, c’est sur l’usage : jusqu’à 100 KALLSUP peuvent être appairées ensemble pour augmenter la couverture sonore. Sur le papier, c’est un système scalable : une enceinte seule dépanne, plusieurs transforment l’expérience. IKEA précise toutefois n’avoir testé « que » 40 unités simultanément à ce stade, même si la limite théorique annoncée monte à 100.

C’est malin pour des scénarios concrets : une maison à étages, une soirée en extérieur, un pop-up, ou simplement l’envie d’éviter « l’enceinte centrale » trop puissante et mal placée. Le son devient distribué, plus homogène — et, surtout, extensible.

IKEA poursuit sa mue audio après Sonos, entre design et systèmes « accessibles »

KALLSUP s’inscrit dans l’offensive audio d’IKEA post-Sonos, où la marque assume une approche plus autonome : des objets simples, décoratifs, et suffisamment « smart » pour s’intégrer aux usages actuels. En parallèle, IKEA pousse aussi des produits plus design comme les SOLSKYDD (enceintes circulaires) et les lampes-enceintes KULGLASS, issues d’une collaboration mise en avant fin 2025.

L’idée de KALLSUP, au fond, est presque anti-audiophile : plutôt que promettre des basses profondes, IKEA mise sur la multiplication et sur l’évidence du prix. À 5 euros, l’enceinte devient une « extension » d’ameublement tech. Et si l’appairage tient ses promesses, IKEA pourrait avoir trouvé un nouveau terrain : celui d’un multiroom ultra low-cost, par la quantité plutôt que par la sophistication.

