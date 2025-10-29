Accueil » Huawei Pura 80 arrive en Europe : une offre de lancement avec 400 € de cadeaux

Huawei annonce l’arrivée en Europe de sa nouvelle série phare Pura 80, composée des Pura 80 Ultra et Pura 80 Pro. Ces smartphones redéfinissent la photographie mobile grâce à des capteurs révolutionnaires, des fonctions d’IA avancées et un design inspiré du luxe.

Jusqu’à la fin novembre 2025, Huawei propose une offre de lancement incluant plus de 400 € de cadeaux et une remise exclusive.

Un design inspiré des bijoux et montres de prestige

Le Huawei Pura 80 Ultra, disponible en Or prestige et Noir doré, et le Pura 80 Pro, en Rouge émaillé, Blanc émaillé et Noir émaillé, arborent un design “Forward Symbol” élégant, jouant sur la lumière et la profondeur. Le modèle Ultra se distingue par ses anneaux dorés entourant les objectifs, formant un véritable point focal visuel.

Chaque détail du châssis témoigne du soin apporté à la conception et à la finition.

Une expérience photo repensée : Ultra Chrome XMAGE et double téléobjectif

Sous le capot, Huawei introduit une caméra Ultra Chrome XMAGE dotée de 1,5 million de canaux multispectraux, garantissant des couleurs fidèles, une clarté exceptionnelle et des clichés nocturnes d’un réalisme saisissant.

Le Pura 80 Pro intègre un capteur RYYB d’un pouce à ouverture variable, tandis que le Pura 80 Ultra embarque une caméra Ultra-Lightning HDR (16 EV de dynamique) et le premier double téléobjectif commutable du marché (3,7x et 10x). Résultat : des portraits cinématographiques et des gros plans d’une précision spectaculaire.

Les deux modèles capturent également des vidéos 4K ultra détaillées, idéales pour les concerts ou la photo de scène.

Puissance, IA et endurance

Côté performances, la série Pura 80 met l’accent sur l’intelligence artificielle. Le bouton Smart Controls permet d’accéder instantanément à des fonctions personnalisées (caméra, lampe, outils IA). Les appels bénéficient d’une réduction de bruit bidirectionnelle pour des conversations limpides.

L’autonomie n’est pas en reste : batterie de 5 170 mAh, charge filaire 100 W et sans fil 80 W. Le tout est protégé par un verre Crystal Armor Kunlun 2e génération, 16 fois plus résistant aux rayures et 25 fois plus solide face aux chutes.

Offres exclusives jusqu’au 30 novembre 2025

La Huawei Pura 80 Ultra est disponible au prix de 1 499 €, tandis que le Huawei Pura 80 Pro arrive au prix de 1 099 €. Jusqu’au 30 novembre, Huawei offre un pack cadeau d’une valeur de 406 € comprenant :

une Huawei Watch GT 5 (46 mm noir ou 42 mm cuir blanc),

un chargeur 100 W,

une coque assortie,

et 12 mois de garantie Huawei Care+.

Une offre à ne pas manquer pour tous ceux qui veulent repousser les limites de la photographie mobile.