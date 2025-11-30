Accueil » Découvrez la série Mate 80 : les nouveaux fleurons audacieux de Huawei

Huawei ne perd plus de temps. À peine sorties, les rumeurs autour du prochain flagship circulent déjà, mais avant de se projeter, il faut prendre la mesure de ce que la marque vient d’accomplir : quatre modèles, quatre philosophies, et un objectif clair — réaffirmer son autorité dans le très haut de gamme.

Avec les Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max et Mate 80 RS Ultimate Design, Huawei déploie une collection qui ne se contente pas d’étirer la gamme : elle la reconstruit sur de nouveaux fondements technologiques, esthétiques et logiciels.

Huawei Mate 80 : Une gamme, quatre visions du haut de gamme

Chaque modèle fonctionne avec un SoC maison — un pari risqué dans le contexte géopolitique actuel, mais surtout une preuve d’indépendance et de contrôle vertical.

Mate 80 : Kirin 9020

Mate 80 Pro : Kirin 9030

Mate 80 Pro Max : Kirin 9030 Pro

Mate 80 RS Ultimate Design : Kirin 9030 + 20 Go de RAM

Sur le papier, Huawei cherche à satisfaire autant les minimalistes premium que les power users, et même les collectionneurs de séries limitées grâce au RS Ultimate, une pièce quasi artisanale.

Dual-ring design : une identité visuelle assumée

La série adopte un audacieux langage esthétique : un module circulaire posé sur un second anneau, formant symboliquement un « 8″ — clin d’œil à la série et hommage au style signature de Huawei.

Les matériaux sont à la hauteur :

verre + métal + fibre brocade

châssis Xuanwu renforcé

Kunlun Glass de seconde génération

certifications IP68 et IP69 (oui, les deux)

C’est l’une des constructions les plus résistantes du marché aujourd’hui, toutes marques confondues.

Des écrans haut de gamme, mais un modèle se démarque clairement

Les Mate 80 et Mate 80 Pro intègrent une dalle OLED de 6,75 pouces LTPO (1–120 Hz) avec 1,5K de résolution. Rien de révolutionnaire, mais du solide, très solide.

Les stars du show sont ailleurs : Mate 80 Pro Max & Mate 80 RS Ultimate. Ces modèles se vantent d’écran de 6,9 pouces dual-layer OLED LTPO avec une fréquence de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, une gradation de 1440 Hz, un échantillonnage tactile PWM de 300 Hz, et un pic lumineux de 8000 nits (oui, huit mille).

Huawei introduit ici une technologie encore rare : le double panneau OLED, plus endurant, plus lumineux et capable de maintenir une précision colorimétrique exceptionnelle.

C’est simple : Huawei veut reprendre la tête du marché de l’affichage, et ce duo Pro Max/RS Ultimate est une démonstration technique.

Les caméras : Huawei n’a pas oublié ce qui a bâti sa réputation

Le Mate 80 Pro Max et le RS Ultimate sont taillés pour rivaliser avec les meilleurs photophones du moment.

Caméra principale :

Capteur 50 mégapixels 1/1,28 », RYYB

Ouverture variable sur 10 niveaux

Ultra-large, macro téléphoto

Super-téléphoto jusqu’à 6,2× optique

12,4× « optical-quality » zoom

support pour convertisseur 3,3×

XMAGE à la baguette pour le traitement

Les Pro Max/RS deviennent de facto les Mate les plus photographiques depuis la série P40, et l’accent sur le zoom montre que Huawei veut jouer dans la cour des S Ultra, iPhone Ultra et Xiaomi Ultra.

Mate 80/Mate 80 Pro

Des modules plus simples mais toujours ambitieux :

50 mégapixels principal

40 mégapixels ultra grand-angle

téléobjectifs 12 mégapixels (Mate 80) et 48 MP (Mate 80 Pro)

Tous disposent d’une caméra selfie 13 mégapixels.

Satellite, survie, navigation : Huawei parle aux voyageurs et aux aventuriers

Les Mate 80 Pro Max et RS Ultimate se distinguent par de vrais outils outdoor :

Communication satellite Tiantong + Beidou

Cartes hors-ligne

Boussole avancée

Fil d’Ariane/suivi des points de passage

Messages d’urgence

Résistance améliorée

Huawei cherche clairement à créer une alternative « cross-country » à la sauce Apple Watch Ultra, mais dans un smartphone.

HarmonyOS 6 : l’IA au centre de l’expérience

La série tourne sous HarmonyOS 6, avec des assistants intelligents capables d’anticiper les usages, des thèmes dynamiques contextuels, une automatisation de tâches, des services connectés multi-terminaux et une intégration profonde dans l’écosystème Huawei.

Sur les modèles supérieurs, le système est épaulé par des capacités IA plus avancées grâce aux nouveaux Kirin 9030/9030 Pro.

Une gamme Mate plus agressive, plus ambitieuse, plus segmentée

Huawei joue quatre cartes à la fois :

un modèle accessible esthétiquement premium (Mate 80)

un vrai flagship polyvalent (Mate 80 Pro)

un ultra-flagship spécialisé dans la photographie et la durabilité (Mate 80 Pro Max)

un modèle « artiste-collecteur » façon Porsche Design nouvelle ère (RS Ultimate)

Malgré les limites imposées par l’absence d’EUV et les contraintes des chaînes d’approvisionnement, Huawei propose une série qui respire la maîtrise, la cohérence… et l’ambition de redevenir un acteur global majeur.