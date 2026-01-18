Accueil » Sony LinkBuds Clip : Les nouveaux écouteurs « open-ear » arrivent le 21 janvier !

Sony LinkBuds Clip : Les nouveaux écouteurs « open-ear » arrivent le 21 janvier !

Sony LinkBuds Clip : Les nouveaux écouteurs « Open-Ear » arrivent le 21 janvier !

Sony donne rendez-vous le 21 janvier à 17 heures, heure de Paris, pour dévoiler un nouveau produit audio. Et si certains espéraient enfin voir arriver les WF-1000XM6, les fuites racontent une autre histoire : un virage « open-ear » assumé, avec de nouveaux écouteurs clipés à l’oreille.

Le teasing est minimaliste — « Discover a new form of listening » — mais suffisamment évocateur pour réveiller la fanbase Sony.

Sauf que, d’après plusieurs sources concordantes, l’événement du 21 janvier ne serait pas celui des WF-1000XM6. À la place, Sony lancerait les LinkBuds Clip, référence WF-LC900, aperçus via une fiche produit selon Dealabs.

LinkBuds Clip : le pari open-ear version « clip » (et premium)

Sur le papier, l’idée est claire : laisser entrer le monde réel. Les LinkBuds Clip adopteraient un format open-ear qui se fixe autour du lobe, pensé pour l’usage urbain, le sport, ou tout simplement celles et ceux qui ne supportent pas l’intra trop isolant.

Côté caractéristiques évoquées par les fuites, on retrouve une recette « Sony » assez cohérente :

360 Reality Audio, EQ 10 bandes, volume adaptatif, mode « background music »

Multipoint, IPX4, double micro, capteurs (dont mention de « bone conduction » dans certaines fuites) et réduction de bruit IA pour les appels

Autonomie annoncée : environ 9 h + jusqu’à 28 h via le boîtier

Prix attendu : autour de 229,99 $/199,99 € selon les régions, avec plusieurs coloris.

Sony joue (enfin) la vague open-ear… sans lâcher le premium

Ce qui est intéressant, c’est moins le produit en lui-même que le timing. L’open-ear n’est plus une curiosité : Huawei, JBL et d’autres ont déjà installé l’idée d’écoute « semi-présente » dans le quotidien. Sony, lui, arrive souvent quand il peut ajouter une couche de finition : ergonomie, traitements audio, écosystème d’app, spatialisation.

Et si les WF-1000XM6 n’étaient pas là, ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle : ça permet à Sony de segmenter son audio grand public de façon plus nette :

LinkBuds = liberté, conscience de l’environnement, usage mobile/actif.

WF-1000X = ANC, immersion, « best-in-class » pour les trajets et le focus.

D’ailleurs, côté WF-1000XM6, les rumeurs continuent d’évoquer une annonce séparée (avec une date qui circule déjà), signe qu’on pourrait avoir deux temps forts plutôt qu’un seul.

Ce qu’il faudra surveiller le 21 janvier

La grande inconnue, c’est la qualité perçue : les écouteurs open-ear peuvent être brillants au quotidien… ou frustrants si le rendu manque de densité, surtout à ce tarif. Sony devra aussi convaincre sur la stabilité réelle du clip (confort long terme, lunettes, coiffures, sport), la gestion du bruit en appel, et l’équilibre entre « son léger » et « son premium ».

Rendez-vous le 21 janvier : soit Sony officialise les LinkBuds Clip et pousse l’open-ear dans une nouvelle dimension, soit il garde encore une cartouche pour les XM6.