Accueil » Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro : La puce à 300 dollars qui va faire flamber le prix des smartphones

Qualcomm pourrait bien changer la donne sur le marché des puces mobiles haut de gamme en 2026. Selon un rapport relayé par Wccftech, le constructeur américain préparerait une stratégie à deux niveaux pour sa prochaine génération de processeurs : le Snapdragon 8 Elite Gen 6 serait décliné en une version standard et une version Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, cette dernière étant annoncée comme la puce mobile la plus chère jamais produite par Qualcomm.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro : Qualcomm miserait sur une version Pro ultra-premium

D’après ces informations, la version Pro du Snapdragon 8 Elite Gen 6 pourrait dépasser les 300 dollars par unité. Si ce chiffre se confirme, cela représenterait un record absolu pour une puce mobile signée Qualcomm.

Plusieurs éléments expliqueraient ce coût élevé :

adoption de la nouvelle architecture CPU Oryon,

compatibilité avec la mémoire LPDDR6,

fabrication sur le procédé 2 nm de TSMC, une première pour un SoC mobile produit à grande échelle.

Selon des données industrielles, une seule tranche (wafer) en 2 nm pourrait coûter jusqu’à 30 000 dollars, ce qui ferait exploser les coûts de production. Pour les fabricants de smartphones, le processeur pourrait à lui seul représenter près d’un tiers du coût total de fabrication d’un flagship Ultra.

Des doutes sur le prix réel

Cependant, tout le monde n’est pas convaincu par ces estimations. La source Smart Chip Insider, active sur Weibo, remet en question les chiffres avancés. Selon lui, Wccftech surestime déjà le prix du Snapdragon 8 Elite Gen 5, annoncé autour de 280 dollars, d’au moins 80 dollars.

Dans ce contexte, les rumeurs évoquant un Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro à plus de 300 dollars doivent donc être prises avec prudence, même si la tendance générale reste clairement à la hausse des coûts.

Deux puces pour deux types de flagships

Quoi qu’il en soit, cette stratégie à double niveau semble logique. Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro serait réservé à des flagships Ultra très haut de gamme, tandis que la majorité des smartphones premium de 2026 adopteraient la version standard.

Cette dernière proposerait :

un cluster CPU 2 + 3 + 3,

la prise en charge de la LPDDR5X (et non LPDDR6),

un GPU plus économe en énergie,

des performances élevées mais mieux maîtrisées sur la durée.

En clair, moins spectaculaire sur la fiche technique, mais probablement plus équilibrée en usage réel.

Le contexte économique pousse à la prudence

La décision de nombreux fabricants pourrait aussi être influencée par la crise des prix de la DRAM, qui alourdit déjà fortement la facture des smartphones. Entre la mémoire, les écrans avancés et les nouveaux capteurs photo, le budget des composants grimpe rapidement.

Pour éviter une nouvelle flambée des prix grand public, beaucoup de marques pourraient éviter la version Pro et privilégier la puce standard, jugée plus rentable et plus facile à refroidir.

Ces dernières années, les puces ultra-puissantes ont parfois été critiquées pour leurs problèmes de chauffe et leur impact négatif sur l’autonomie. Dans ce contexte, le Snapdragon 8 Elite Gen 6 standard pourrait séduire par une meilleure stabilité thermique et des performances soutenues plus constantes.

Si Qualcomm confirme cette stratégie, 2026 pourrait marquer un tournant avec une puce Pro vitrine technologique, et une puce standard optimisée pour le marché de masse.

Un équilibre délicat entre innovation, coûts et efficacité — exactement ce que recherchent aujourd’hui les fabricants de smartphones haut de gamme.