Snapdragon 8 Elite Gen 6 et Dimensity 9600 : Qualcomm et MediaTek s'affrontent sur le 2 nm

Le leaker Digital Chat Station (DCS) revient avec de nouvelles révélations sur la future génération de puces haut de gamme de Qualcomm.

Après les premières rumeurs évoquant un Snapdragon 8 Elite Gen 6 et une variante « Pro », DCS partage désormais plus de détails techniques — et le positionnement de ces puces face au MediaTek Dimensity 9600.

Deux puces Snapdragon haut de gamme sur le même cycle

Selon DCS, Qualcomm prépare deux variantes distinctes de son futur SoC phare :

Snapdragon 8 Elite Gen 6 (SM8950)

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (SM8975)

Les deux processeurs seraient gravés par TSMC en 2 nm (N2P), une version améliorée de la gravure N2. Cette finesse de gravure permettrait une efficacité énergétique accrue et un gain de performance significatif par rapport au Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Un nouvel ordre hiérarchique entre Qualcomm et MediaTek

DCS indique que le Dimensity 9600 de MediaTek se positionnera entre les deux Snapdragon 8 Gen 6 en termes de performances : « La hiérarchie serait : 8 Elite Gen 6 < Dimensity 9600 < 8 Elite Gen 6 Pro ».

Autrement dit, MediaTek viserait à dépasser le Snapdragon standard, sans aller jusqu’à concurrencer le modèle Pro.

Architecture et configuration CPU

Les premières fuites suggèrent que les deux Snapdragon Gen 6 conserveraient une architecture CPU maison (Qualcomm Oryon) en configuration 2 + 3 + 3 :

2 cœurs ultra-performance,

3 cœurs performance,

3 cœurs efficacité.

Les deux versions partageraient donc la même structure, mais le modèle Pro bénéficierait d’un GPU plus puissant et du support de la mémoire LPDDR6, absente du modèle standard.

Le Dimensity 9600 : un concurrent direct sous TSMC 2 nm

Le Dimensity 9600 de MediaTek, lui aussi gravé en 2 nm (N2P), s’appuierait toujours sur l’architecture ARM classique, contrairement à Qualcomm qui poursuit sa transition vers un design 100 % maison.

Les spécifications exactes du CPU du Dimensity 9600 restent inconnues, mais MediaTek chercherait à offrir un équilibre entre puissance brute et efficacité énergétique, afin de se positionner juste sous le Snapdragon 8 Gen 6 Pro — un segment où le constructeur taïwanais excelle déjà.

Des coûts de production en forte hausse

Le passage au 2 nm, combiné à la prise en charge de la LPDDR6 et aux GPU nouvelle génération, pourrait faire grimper les coûts de fabrication.

Les analystes anticipent que cette hausse se répercutera sur les smartphones haut de gamme dès 2026–2027, avec des prix encore plus élevés pour les modèles « Ultra » et « Pro ».

Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 s’annonce comme un tournant majeur pour Qualcomm, marquant l’entrée dans l’ère du 2 nm et la diversification de sa gamme premium. Le Dimensity 9600, lui, s’invite dans la bataille avec une approche plus équilibrée, cherchant à offrir les performances du Gen 6 standard à moindre coût.

Avec ces trois puces sur le même segment, l’année 2026–2027 s’annonce comme l’une des plus compétitives de la décennie sur le marché des SoC mobiles.