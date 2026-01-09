Accueil » GTA 6 en danger ? Pourquoi la sortie de novembre 2026 pourrait encore glisser

Annoncé comme le jeu le plus attendu de 2026, Grand Theft Auto VI, alias GTA 6, est officiellement prévu pour le 19 novembre 2026. Pourtant, malgré cette date désormais publique, le doute persiste fortement, y compris parmi les observateurs les mieux informés de l’industrie.

Après plusieurs reports douloureux — d’abord depuis une fenêtre 2025, puis début 2026 — la confiance des joueurs est fragile. Et, les récents propos de Jason Schreier, journaliste chez Bloomberg et insider réputé, n’ont rien fait pour rassurer.

GTA 6 ne serait toujours pas « complet »

Lors de son passage dans le podcast Button Mash, Schreier a révélé une information clé : « La dernière chose que j’ai entendue, c’est que le jeu n’est toujours pas complet ».

Autrement dit, certaines missions ne sont pas encore finalisées, des niveaux sont toujours en cours d’itération, et tout ce qui a été conçu ne fera pas forcément partie de la version finale. Cela va à l’encontre de l’idée répandue selon laquelle GTA 6 serait déjà terminé sur le fond et uniquement en phase de polissage.

Concernant la date de sortie actuelle, Schreier reste prudent : « Je ne pense pas que quiconque chez Rockstar puisse affirmer avec une certitude absolue que le jeu sortira en novembre ».

Il reconnaît toutefois que novembre 2026 est plus crédible que les fenêtres précédentes (automne 2025 ou mai 2026), tout en soulignant que Rockstar se laisse une marge de sécurité. Un point clé : l’exercice fiscal de Rockstar se termine le 31 mars 2027, ce qui laisse théoriquement la porte ouverte à un nouveau report sans impact financier majeur.

Pourquoi Rockstar ne peut pas se permettre de rater le lancement ?

Les enjeux autour de GTA 6 sont colossaux :

héritage de GTA V, l’un des jeux les plus rentables de l’histoire,

attentes du public jugées « quasi irréalistes »,

réputation du studio Rockstar Games en matière de qualité au lancement.

Après des précédents comme Cyberpunk 2077, Rockstar sait qu’un lancement imparfait serait désastreux à long terme. Leur mantra implicite reste donc simple :

GTA 6 sortira quand il sera prêt — pas avant.

Alors, GTA 6 en 2026 ou en 2027 ?

À l’heure actuelle, novembre 2026 reste l’objectif officiel, et alors que le développement n’est pas encore totalement finalisé, un report début 2027 reste tout à fait possible.

Si l’histoire récente de Rockstar nous a appris quelque chose, c’est que le silence prolongé et les reports sont souvent synonymes d’ambition extrême, pas nécessairement de crise.

Et vous, y croyez-vous encore pour 2026, ou êtes-vous déjà mentalement passé à 2027 ?