OPPO testerait un smartphone Find X9 avec deux capteurs photo de 200 mégapixels

Le premier semestre 2026 s’annonce particulièrement chargé pour OPPO sur le marché chinois. Le constructeur préparerait plusieurs lancements majeurs, dont le Find N6 pliable, de nouveaux modèles de la série Find X9, ainsi que la gamme K13 Turbo orientée performances.

Au cœur de cette offensive, la série Find X9 devrait se décliner en trois nouveaux modèles : Find X9s, Find X9s+ et Find X9 Ultra. Mais, une nouvelle fuite vient brouiller les pistes, en révélant l’existence d’un appareil encore mystérieux doté d’une configuration photo pour le moins inhabituelle.

Une configuration photo inédite chez OPPO

Jusqu’ici, les informations convergaient sur le Find X9 Ultra, attendu avec un module photo composé d’un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné de trois capteurs de 50 mégapixels. Une configuration ambitieuse, mais désormais remise en question par une nouvelle révélation.

Selon une fuite relayée par le leaker réputé Digital Chat Station, OPPO testerait actuellement un smartphone équipé de deux capteurs photo de 200 mégapixels. Une approche radicale, qui ne correspond pas à la configuration attendue du Find X9 Ultra.

Ce détail laisse donc penser qu’il s’agirait d’un autre modèle de la gamme Find X9, destiné à être lancé en parallèle du Ultra.

Un nouveau processeur Dimensity 9500+ sous le capot

Autre élément clé de cette fuite : le mystérieux smartphone serait propulsé par un Dimensity 9500+, une version optimisée — et probablement surcadencée — du Dimensity 9500 de MediaTek. Ce choix positionne clairement l’appareil dans le segment haut de gamme, en alternative aux modèles Snapdragon traditionnellement utilisés sur les variantes Ultra.

Côté photo, le terminal embarquerait un capteur principal Samsung HP5 de 200 mégapixels, et un téléobjectif utilisant également un capteur Samsung de 200 mégapixels.

Une telle combinaison suggère une volonté de OPPO de miser lourdement sur la photographie longue focale et le zoom haute définition, un axe stratégique de plus en plus central sur le marché premium.

Find X9s ou Find X9s+ : lequel est concerné ?

Digital Chat Station ne précise pas le nom exact de l’appareil, mais deux hypothèses émergent naturellement : Find X9s ou Find X9s+. Les informations connues à ce jour indiquent que le Find X9s serait un modèle plus compact, et le Find X9s+ représenterait une évolution du Find X9 actuel, avec des caractéristiques renforcées.

Un rapport récent évoquait pourtant une configuration photo à trois capteurs de 50 mégapixels pour le Find X9s+. Cette contradiction sème le doute, mais rend malgré tout ce modèle plus probable que le X9s « standard ».

À ce stade, aucune confirmation officielle n’existe, et il est encore trop tôt pour trancher définitivement.

Une gamme Find X9 plus ambitieuse que jamais

Si cette fuite se confirme, elle témoignerait d’une montée en puissance significative de la série Find X9, avec une segmentation plus marquée entre modèles Snapdragon et MediaTek, et des choix techniques très audacieux en photographie.

OPPO semble vouloir explorer de nouvelles combinaisons matérielles, quitte à bousculer ses propres habitudes, afin de se différencier dans un marché ultra-concurrentiel.

D’ici au lancement prévu au premier semestre 2026, d’autres fuites devraient venir préciser la stratégie de OPPO — et confirmer si ce pari technologique deviendra réalité.