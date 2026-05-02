Microsoft déploie enfin Xbox Mode sur les PC Windows 11, après l’avoir testé sur les consoles portables. L’idée est simple : offrir une interface plein écran, pensée pour la manette, qui place les jeux au centre et rend le PC moins « PC » au moment de jouer.

Xbox Mode : Une interface console au-dessus de Windows

Xbox Mode permet de parcourir sa bibliothèque, lancer ses jeux, retrouver le Game Pass et accéder aux titres installés depuis plusieurs boutiques PC, le tout avec une navigation optimisée pour la manette.

L’utilisateur peut aussi revenir au bureau Windows 11 à tout moment : ce n’est pas un remplacement de Windows, mais une nouvelle façon de l’utiliser.

Cette nouveauté arrive dans un contexte stratégique : les consoles portables PC ont montré qu’un Windows classique n’est pas toujours idéal pour le jeu nomade. Face à SteamOS et aux interfaces Linux plus légères, Microsoft devait rendre Windows plus fluide, plus lisible et moins envahissant pour les joueurs.

Comment l’obtenir ?

Le déploiement est progressif, dans certains marchés. Pour l’activer dès qu’il est disponible, il faut aller dans Paramètres > Windows Update et activer « Recevoir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles ». Microsoft indique que Xbox Mode continuera d’évoluer avec les retours des utilisateurs.

Xbox Mode ne règle pas tous les défauts de Windows, mais il en masque les frictions au bon moment : quand on veut simplement jouer. Pour Microsoft, c’est aussi une manière de rapprocher PC, Xbox et consoles portables dans une même expérience.