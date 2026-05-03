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Pourquoi le HiBreak Dual est le meilleur smartphone pour les lecteurs ?

Pourquoi le HiBreak Dual est le meilleur smartphone pour les lecteurs ?

Et si le smartphone du futur n’était pas forcément plus lumineux, mais plus reposant pour les yeux ? Avec le HiBreak Dual, Bigme propose une vision radicalement différente du mobile, à mi-chemin entre liseuse avancée et téléphone Android — un objet hybride qui assume de sortir du cadre classique.

Un écran E-Ink couleur comme pièce maîtresse

Le Bigme HiBreak Dual se distingue immédiatement par son écran principal de 6,13 pouces en E-Ink couleur. Une technologie encore marginale sur smartphone, mais qui présente des avantages bien connus : lisibilité parfaite en plein soleil et fatigue visuelle réduite.

En mode noir et blanc, l’écran atteint 300 ppp, soit une finesse comparable à celle des liseuses premium. En couleur, la densité chute à 150 ppp — un compromis classique pour ce type de dalle, où la lisibilité prime sur la richesse visuelle.

Bigme ajoute à cela un support du stylet et une fonction baptisée « Infinity Canvas », permettant d’écrire, annoter ou prendre des notes directement sur l’écran. Une orientation clairement pensée pour la productivité légère et la lecture active.

Un second écran qui renforce le côté expérimental

Au dos, le HiBreak Dual adopte un écran circulaire LCD de 1,85 pouce. Une approche qui rappelle certaines expérimentations passées dans le mobile, mais ici pensées comme un outil complémentaire. Ce mini écran permet de consulter des notifications, afficher l’heure ou la météo, et surtout servir de viseur pour les photos avec la caméra principale.

Une idée simple, mais pertinente dans un contexte où l’écran principal E-Ink n’est pas idéal pour la prévisualisation rapide.

Une fiche technique pragmatique, sans ambition flagship

Sous le capot, Bigme ne cherche pas à rivaliser avec les ténors du marché. Le HiBreak Dual embarque un MediaTek Dimensity 1080, une puce de 2022, associée à Android 14. Un choix qui peut sembler daté à l’heure où Android 17 se profile, mais qui reste cohérent avec le positionnement du produit. L’objectif n’est pas la performance brute, mais la stabilité et la compatibilité avec les usages essentiels.

Côté connectivité, on retrouve l’essentiel : Bluetooth 5.2, NFC, double SIM, infrarouge et capteur d’empreintes. La batterie de 4 500 mAh avec charge 18W peut sembler classique, mais couplée à un écran E-Ink, elle pourrait offrir une autonomie bien supérieure à celle d’un smartphone OLED traditionnel.

Un positionnement hybride… et assumé

Proposé à partir de 519 dollars, le HiBreak Dual ne se positionne ni comme un smartphone abordable ni comme un flagship. Il vise un public bien spécifique : lecteurs intensifs, professionnels cherchant un outil de prise de notes discret, ou utilisateurs souhaitant réduire leur exposition aux écrans classiques.

Dans un marché dominé par des marques comme Samsung ou Apple, Bigme adopte une stratégie radicalement différente : ne pas suivre la course à la puissance, mais proposer une alternative d’usage.

Une autre vision du smartphone

Le HiBreak Dual ne séduira pas tout le monde. Son écran couleur limité, ses performances modestes et son positionnement atypique en font un produit de niche.

Mais, c’est précisément ce qui le rend intéressant. À l’heure où les smartphones convergent tous vers des formats similaires, Bigme tente autre chose : ralentir l’expérience, privilégier le confort visuel et redonner au mobile une dimension plus utilitaire que distractive.

Une approche qui, sans révolutionner le marché, pose une question essentielle : et si le prochain progrès du smartphone n’était pas d’en faire plus… mais d’en faire moins ?