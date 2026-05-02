Le plus petit ordinateur de bureau d’Apple devient difficile à trouver. Lors de ses résultats du T2 2026, Tim Cook a reconnu que Apple avait sous-estimé la demande pour le Mac mini et le Mac Studio, deux machines désormais prisées pour l’IA locale et les outils agentiques.

Le Mac mini n’est plus seulement le Mac d’entrée de gamme

Longtemps discret dans la famille Mac, le Mac mini a changé de statut avec Apple Silicon. Compact, silencieux, puissant et relativement abordable, il séduit désormais les développeurs, créateurs, makers, petites équipes et utilisateurs qui veulent faire tourner des modèles IA localement.

Tim Cook a expliqué que le Mac mini et le Mac Studio sont devenus des plateformes très attractives pour l’IA et que cette reconnaissance par les clients est arrivée plus vite qu’Apple ne l’avait prévu. Résultat : il faudra « plusieurs mois » pour retrouver un équilibre entre l’offre et la demande.

Un « bon problème », mais frustrant pour les acheteurs

Cette tension arrive dans un trimestre solide pour Apple : 111,2 milliards de dollars de revenus, en hausse de 17 %, et 8,4 milliards de dollars pour le Mac.

Mais pour les clients, la conséquence est très concrète : délais rallongés, stocks irréguliers et disponibilité limitée selon les configurations. Apple subit aussi un contexte plus tendu sur les composants, notamment la mémoire, dopée par la demande des data centers IA.

L’IA redonne un rôle stratégique au desktop Apple

Ce qui change, c’est la perception du Mac de bureau. Le Mac mini n’est plus seulement une porte d’entrée dans macOS ; il devient une machine compacte pour expérimenter, coder, automatiser et exécuter des modèles en local.

Apple découvre peut-être ici un nouveau relais de croissance : non pas le PC classique, mais le Mac comme station IA personnelle. Et cette fois, la demande est arrivée avant que la chaîne logistique ne soit prête.