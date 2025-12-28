Accueil » HyperOS 4 déjà en préparation chez Xiaomi : un indice officiel sème le doute

HyperOS 4 déjà en préparation chez Xiaomi : un indice officiel sème le doute

Alors que le déploiement de HyperOS 3 est encore loin d’être terminé sur l’ensemble des smartphones Xiaomi, un détail passé presque inaperçu laisse penser que la marque travaille déjà sur la suite. HyperOS 4 aurait été mentionné pour la première fois dans un document officiel, et ce, probablement par erreur.

Un signal discret, mais révélateur, qui suggère une accélération du calendrier logiciel de Xiaomi.

HyperOS 4 : Une mention inattendue dans un rapport de bugs officiel

L’indice provient du canal global de rapports de bugs hebdomadaires publié par Xiaomi. Dans la section dédiée aux problèmes connus, un bug concernant des fermetures forcées du lanceur système (Launcher) attire l’attention.

Le statut du correctif y est formulé ainsi : « Le correctif sera implémenté dans la prochaine mise à jour majeure OS4 ».

Cette référence à OS4 correspond sans ambiguïté à HyperOS 4, la prochaine grande version du système. Il s’agit de la première mention officielle connue, même si elle n’était visiblement pas destinée au public.

Cette fuite accidentelle suggère plusieurs éléments clés :

Xiaomi travaille déjà activement sur HyperOS 4

Certains correctifs importants ne seront pas rétroportés sur HyperOS 3

La marque pourrait préparer une transition plus rapide que prévu

Ce point est d’autant plus notable que de nombreux appareils attendent encore leur mise à jour vers HyperOS 3. Mentionner une version ultérieure à ce stade est inhabituel — sauf si le développement est déjà bien avancé.

Un calendrier accéléré dicté par Google

Cette situation s’inscrit dans un contexte plus large. En 2025, Google a surpris l’industrie en lançant Android 16 dès le mois de juin, bien plus tôt que son calendrier habituel. Samsung a rapidement suivi avec une version stable quelques semaines plus tard.

Si Google adopte la même stratégie pour Android 17, Xiaomi pourrait être contraint de revoir son cycle de mises à jour. Dans ce scénario, HyperOS 3.1 pourrait tout simplement être abandonné, au profit d’un passage direct à HyperOS 4.

Une décision pragmatique, mais qui laisserait certains utilisateurs avec des correctifs différés.

Une mise à jour encore lointaine… mais déjà stratégique

À ce stade, Xiaomi n’a fait aucune annonce officielle concernant HyperOS 4 : pas de date, pas de liste d’appareils compatibles, pas de nouveautés confirmées.

Mais, cette simple mention dans un document interne est tout sauf anodine. Elle indique que Xiaomi prépare déjà la prochaine étape de son écosystème logiciel, probablement en étroite coordination avec les futures versions d’Android.

Pour les utilisateurs, il faudra encore patienter. Mais une chose est sûre : HyperOS 4 n’est plus une simple rumeur.