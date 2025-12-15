Accueil » OPPO Find X9 Ultra : une simple phrase suffit à confirmer le futur monstre de la photo

OPPO n’a pas publié de fiche technique, ni même de teaser officiel. Pourtant, le OPPO Find X9 Ultra est désormais confirmé. Il aura suffi de deux mots.

Zhou Yibao, responsable de la gamme Find chez OPPO, a répondu directement à un internaute lui demandant de « révéler rapidement » le Find X9 Ultra. Sa réponse, brève mais sans ambiguïté : « d’une puissance sans précédent ».

Une déclaration qui, sans dévoiler le moindre chiffre, confirme clairement que l’appareil est bien en développement.

Oppo Find X9 Ultra : Un flagship Snapdragon 8 Elite Gen 5 déjà bien identifié

Ce commentaire s’inscrit parfaitement dans la continuité des fuites récentes. Depuis plusieurs semaines, un smartphone OPPO équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5 circule dans les rapports chinois, et tout indique qu’il s’agit du Find X9 Ultra.

Selon ITHome, OPPO préparerait une refonte majeure du module photo, avec une ambition claire : repousser les limites de la photographie mobile haut de gamme.

La configuration évoquée est particulièrement impressionnante :

Capteur principal 200 mégapixels (environ 1/1,12″),

Ultra grand-angle 50 mégapixels,

Téléobjectif périscopique 200 mégapixels (zoom intermédiaire),

Téléobjectif périscopique super-zoom 50 mégapixels,

Capteur multispectral, destiné à améliorer la précision colorimétrique.

Autrement dit, OPPO ferait passer le capteur principal et le téléobjectif x3 de 50 mégapixels à 200 mégapixels, un changement radical par rapport au Find X8 Ultra.

Un téléobjectif nettement plus ambitieux, un capteur principal ajusté

D’après les informations disponibles, le nouveau téléobjectif x3 bénéficierait aussi d’un capteur plus grand, passant de 1/1,56″ à environ 1/1,3″, ce qui promet de meilleures performances en basse lumière et un rendu plus naturel.

À l’inverse, le capteur principal serait légèrement plus petit que celui du Find X8 Ultra, qui utilisait un capteur 1 pouce. Un compromis qui suggère une approche plus équilibrée entre polyvalence, traitement logiciel et cohérence optique.

Écran, batterie et finitions premium : ce que disent les prototypes

Des fuites remontant au mois d’octobre faisaient déjà état d’un prototype très avancé, largement considéré comme le Find X9 Ultra. Les caractéristiques évoquées à l’époque incluaient :

Écran plat 2K avec verre 2.5D,

Batterie dépassant les 7 000 mAh,

Charge rapide 100 W filaire et 50 W sans fil,

Capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran,

Certification IP68/IP69 (eau et poussière),

Moteur de vibration linéaire de grande taille pour un retour haptique premium.

Aucune de ces informations n’a encore été confirmée officiellement par OPPO, mais elles dessinent le portrait d’un flagship sans compromis.

OPPO prépare clairement quelque chose de majeur

Si OPPO reste discrète, le message de Zhou Yibao change la donne. Ce n’était pas une fuite, ni une rumeur relayée par un tiers, mais une réponse directe d’un dirigeant clé de la marque. À ce stade, le Find X9 Ultra n’est plus une hypothèse.

Entre le Snapdragon 8 Elite Gen 5, une architecture photo totalement revue et des ambitions affichées sans détour, OPPO semble vouloir frapper très fort sur le segment ultra-premium, face à Samsung, Xiaomi et Vivo.

Les prochaines semaines devraient lever le voile sur davantage de détails. Une chose est sûre : le Find X9 Ultra s’annonce comme l’un des smartphones les plus ambitieux de sa génération.