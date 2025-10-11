OPPO Find X9 Ultra : Capteur 200 mégapixels Sony, double périscope... Le photophone ultime attendu en 2026

Alors que OPPO s’apprête à dévoiler les Find X9 et Find X9 Pro le 16 octobre en Chine, une nouvelle fuite révèle de précieux détails sur le Find X9 Ultra, le modèle le plus ambitieux de la série, attendu pour le deuxième trimestre 2026.

Ce futur flagship devrait repousser les limites de la photographie mobile, si l’on en croit les informations partagées par le célèbre leaker Digital Chat Station sur Weibo.

OPPO Find X9 Ultra : Un capteur photo principal de 200 mégapixels signé Sony

Selon la source, le Find X9 Ultra embarquerait un capteur principal Sony IMX90E de 200 mégapixels, un nouveau capteur haut de gamme de 1/1,12 pouce doté de la stabilisation optique (OIS) et d’un module verre + plastique (GP) pour une meilleure gestion de la lumière et une réduction des aberrations.

Ce capteur principal serait accompagné de deux téléobjectifs périscopiques de 50 mégapixels et d’un objectif ultra grand-angle, pour une configuration photo quadruple particulièrement ambitieuse.

Deux téléobjectifs, dont un avec capteur Sony LYT-828

L’une des deux caméras périscopiques utiliserait le capteur Sony LYT-828, le même capteur que celui du Find X9 Pro et du Vivo X300 Pro, mais ici optimisé pour la photographie à distance. Cette optique offrirait un zoom optique fixe d’environ 3x, en plus de la stabilisation optique.

À l’avant, OPPO aurait choisi un capteur selfie de 50 mégapixels, garantissant une qualité équivalente pour les portraits et les visioconférences.

Fiche technique attendue du Find X9 Ultra

Composant Caractéristiques (rumeurs) Processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 Écran OLED LTPO 2K 6,8 pouces – 120 Hz – plat Batterie Environ 7 500 mAh (à confirmer) Caméras arrière 200 mégapixels (IMX90E, OIS) + 50 mégapixels + 50 mégapixels (LYT-828) + ultra grand-angle Caméra frontale 50 mégapixels Lancement prévu T2 2026 (Chine d’abord)

Les Find X9 et X9 Pro, qui seront lancés dès le 16 octobre, utiliseront pour leur part le Dimensity 9500 de MediaTek. L’édition Ultra, elle, sera propulsée par le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, garantissant des performances maximales.

Une montée en gamme progressive

Avec ce Find X9 Ultra, OPPO semble vouloir rivaliser frontalement avec les cadors du segment ultra-premium, comme le Xiaomi 17 Ultra ou le Samsung Galaxy S26 Ultra.

Le constructeur miserait sur une photographie professionnelle, un grand capteur inédit et un zoom optique avancé, confirmant son ambition de se positionner parmi les références du marché.