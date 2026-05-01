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Perplexity Comet devient enfin crédible sur iPad avec Split View et le multi-fenêtre

Perplexity Comet devient enfin crédible sur iPad avec Split View et le multi-fenêtre

Perplexity corrige l’un des principaux défauts de Comet sur iPad. Le navigateur IA prend désormais en charge Split View et les fenêtres multiples, deux fonctions essentielles pour transformer l’app en véritable outil de travail mobile.

L’iPad n’est plus seulement une version agrandie de l’iPhone

Comet avait déjà un intérêt sur mobile : recherche en langage naturel, résumé de pages, assistant intégré et navigation plus conversationnelle. Mais sur iPad, l’expérience restait limitée sans vraie gestion du multitâche.

Avec cette mise à jour, l’utilisateur peut garder Comet ouvert à côté de Notes, Mail, Pages, Slack ou d’un lecteur PDF. Le support des fenêtres multiples permet aussi de séparer les usages : une fenêtre pour naviguer, une autre pour interroger l’IA, comparer des sources ou synthétiser une recherche.

Cette évolution change surtout la cible de Comet. L’app n’est plus seulement pratique pour une question rapide ou un résumé ponctuel. Elle devient plus pertinente pour les étudiants, journalistes, chercheurs, créateurs de contenu ou utilisateurs qui remplacent progressivement leur ordinateur par un iPad.

Perplexity présente Comet comme un navigateur-assistant capable de résumer, rechercher, organiser et automatiser certaines tâches directement dans le web. Sur grand écran, ces promesses prennent davantage de sens.

Un pas de plus face à Safari et Chrome

Le défi reste immense. Safari conserve l’avantage de l’intégration Apple, Chrome celui des habitudes et de l’écosystème Google. Mais, Comet joue une autre carte : faire de l’IA non pas un ajout, mais l’interface principale de navigation.

Avec Split View et le multi-fenêtre, Perplexity ne rend pas seulement Comet plus confortable. Il le rend enfin utilisable dans les moments où l’iPad devient une machine de production.