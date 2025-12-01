Accueil » Le OPPO Find N6 est en test en Inde avant le lancement

Le OPPO Find N6 est en test en Inde avant le lancement

Après un Find N5 acclamé pour être devenu le pliable le plus fin au monde avec seulement 8,93 mm une fois refermé, OPPO semble prêt à remettre les compteurs à zéro.

Son successeur, le Find N6, vient officiellement d’entrer en phase de test en Inde — une étape qui annonce généralement une sortie proche, même si le lancement local reste incertain.

Et d’après les premières fuites, OPPO s’apprête à redéfinir une fois de plus ce qu’un foldable peut être : plus fin, plus léger, et pourtant mieux équipé qu’un smartphone classique.

OPPO Find N6 : Un test en Inde… mais un lancement encore mystérieux

Le très fiable tipster Debayan Roy (@Gadgetsdata) affirme que le Find N6 est actuellement en test dans le pays. Une pratique qui, chez OPPO, intervient généralement peu avant la commercialisation.

Cependant, nuance importante : aucun signe d’un lancement officiel en Inde, et selon la source, pas de rebranding OnePlus en vue.

Le Find N6 resterait donc, comme son prédécesseur, un produit premium que la marque pourrait réserver à certains marchés.

Un format compact, mais avec une fiche technique ambitieuse

Les premières spécifications rapportées montrent un appareil qui semble reprendre l’ADN du Find N5… pour mieux le dépasser. Concernant les écrans, le Find N6 embarquerait un écran externe de 6,6 pouces et un écran interne de 8,1 pouces, un format de tablette ultra-fine.

OPPO semble maintenir un format compact et ergonomique, tout en augmentant légèrement la taille utile de la dalle intérieure.

Une batterie énorme malgré une finesse record

L’une des surprises majeures vient de la batterie : plus de 6 000 mAh, un chiffre rarissime sur un smartphone pliable — et quasiment inédit sur un design aussi fin.

Cela suggère que le Find N6 pourra offrir une véritable journée (voire plus) d’autonomie, là où les pliables classiques doivent faire des compromis.

Un appareil photo très haut de gamme

OPPO miserait sur une configuration polyvalente et ambitieuse :

Capteur principal de 50 mégapixels Sony LYT-808 (1/1.4”), l’un des meilleurs capteurs compacts du moment

Ultra grand-angle

Téléobjectif périscope ultramince 3x

Capteur multispectral pour un rendu des couleurs plus précis

Une signature photographique qui s’annonce supérieure à celle du Find N5, déjà performant.

Un pliable premium dans les moindres détails

Le Find N6 coche pratiquement toutes les cases technologiques attendues sur un flagship pliable 2026 :

Android 16 + ColorOS 16

Touche “Plus” (nouveau bouton programmable ?)

Capteur d’empreintes latéral

Charge sans fil

Résistance à l’eau de niveau “full”

Les fuites évoquent une protection équivalente au Find N5 (IPX8/IPX9)

Et même une structure en titane selon un ancien leak

Le tout ferait du Find N6 un appareil à la fois élégant, durable et technologique — un cocktail rare dans la catégorie.

OPPO veut redéfinir le pliable compact haut de gamme

Le Find N6 ne cherche pas seulement à miniaturiser le format : il veut élever le pliable à un niveau de raffinement et d’autonomie qu’on ne retrouve généralement que sur les grands formats façon Galaxy Z Fold.

Avec son châssis ultrafin, sa batterie colossale et son équipement caméra ambitieux, ce modèle pourrait devenir la nouvelle référence des foldables compacts, une catégorie où Oppo a déjà prouvé son expertise.

Si les fuites se confirment, le Find N6 pourrait être le pliable compact le plus fin du marché, le plus léger, le mieux doté en batterie, et l’un des plus équilibrés en photo.

Il ne reste plus qu’à surveiller si OPPO osera enfin ouvrir sa gamme Find N à plus de marchés… et si la France, cette fois, fera partie de la fête.