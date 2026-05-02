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Google Meet améliore son IA de prise de notes avec une section Décisions

Google Meet améliore son IA de prise de notes avec une section Décisions

Google continue de transformer la réunion en simple flux d’information structuré. Avec une mise à jour de « Take notes for me », Google Meet introduit un niveau de personnalisation qui change concrètement la façon de relire — et surtout d’exploiter — un meeting.

Des notes modulables, selon vos besoins

Jusqu’ici, les notes générées par l’IA suivaient une structure assez rigide. Désormais, vous pouvez choisir ce qui apparaît dans votre compte rendu, en activant ou désactivant quatre sections : Résumé, Décisions, Prochaines étapes, Détails.

Un détail en apparence, mais qui change tout : chaque réunion peut désormais produire un document adapté à son objectif, qu’il s’agisse d’un brainstorming ou d’un comité de direction.

« Decisions » : la vraie nouveauté utile

La section Décisions est la plus stratégique. Elle isole les décisions prises pendant la réunion, avec leur statut. Concrètement, plus besoin de relire tout le compte rendu, les arbitrages sont visibles immédiatement et les responsabilités deviennent plus claires.

C’est une réponse directe à l’un des plus gros problèmes des réunions modernes : beaucoup de discussions, peu de traçabilité.

Un résumé plus lisible, moins verbeux

Google a aussi retravaillé la section Résumé pour la rendre plus concise et plus « scannable ». Moins de texte, plus d’essentiel. Un ajustement qui reflète une réalité : les utilisateurs ne lisent pas les comptes rendus… ils les parcourent.

Avec cette mise à jour, Google ne cherche plus seulement à automatiser la prise de notes. Il cherche à produire un document directement exploitable dans un workflow professionnel : suivi de projet, reporting, prise de décision et coordination d’équipe.

Autrement dit, la réunion ne s’arrête plus à la fin de l’appel.

Une évolution logique de l’IA en entreprise

Ce type de fonctionnalité illustre parfaitement la direction actuelle de l’IA bureautique : moins de création brute, et plus de structuration intelligente. Google transforme Google Meet en outil de productivité, pas seulement de communication.

À terme, la vraie question n’est plus « qui prend des notes ? », mais « comment ces notes sont utilisées ». Et sur ce terrain, Google commence à avoir une réponse solide.